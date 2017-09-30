Алкоголь исключили из списка запрещенных веществ для спортсменов
30.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-30 14:26
Алкоголь исключили из списка запрещенных веществ для спортсменов
C 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных для спортсменов веществ.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных для спортсменов веществ, передает Rus.Media. Запрет перестанет действовать с 1 января 2018 года.
В агентстве объяснили отмену запрета на алкоголь тем, что хотят “одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта, а не поставить под угрозу безопасность любого вида спорта”.
До этого спиртное было запрещено в автоспорте, водно-моторном спорте, аэронавтики и стрельбе из лука.