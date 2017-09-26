Алину Гросу возле роскошного авто сравнили с Мэрилин Монро
2017-09-26 11:35
Алину Гросу возле роскошного авто сравнили с Мэрилин Монро
Певицу искупали в комплиментах за новые фотографии.
Певицу искупали в комплиментах за новые фотографии, передает Rus.Media. Алина Гросу выставила на своей странице в Инстаграме целую серию свежих фотографий с ретро-фотосессии, чем восхитила своих подписчиков и преданных фанатов. Певица позировала на фоне дорогого ретро-автомобиля в кокетливом белоснежном платьице в тон авто. Ножки Алины украсили красные туфли-лодочки на шпильке.
Образ Гросу так понравился ее фолловерам, что они искупали ее в комплиментах и даже сравнили с легендарной Мэрилин Монро. Новые фотографии певицы оценили почти 4 тысячи пользователей социальной сети, а комплименты продолжают литься рекой через 5 часов после того, как Алина Гросу выставила снимки в Instagram.