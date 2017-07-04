Алименты признано собственностью ребенка и повышен их размер
Об этом говорится в новом законе, сообщает сайт Наша мама.
Кроме того, сообщается, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка – четверти, на двух детей – одной трети , на трех и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, подлежит индексации согласно закону.
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Задолженность за алиментами, присужденными в частице от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого осуществлялось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок в Украине или за рубежом. Также в Гражданском процессуальном кодексе Украины, в частности, определяется, что не допускается приостановление производства по делу о взыскании алиментов на основании наличия спора об отцовстве (материнстве), определения места проживания ребенка, об участии одного из родителей или других родственников в воспитании ребенка, об общении с ребенком. Этот закон вступает в действие через месяц со дня его опубликования. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gigamir.net
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