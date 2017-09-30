Алена Водонаева выложила эротические ретро-снимки из молодости
2017-09-30 20:02
Алена Водонаева выложила эротические ретро-снимки из молодости
Подписчики пришли в восторг от внешности девушки.
Популярная модель и телеведущая Алена Водонаева выложила на свою страницу в Instagram эротические фотографии из своей молодости, передает Rus.Media. Подписчики пришли в восторг от внешности девушки. Многие заметили, что она была красавицей всегда.
После обсуждения с подписчиками смерти Хью Хефнера, Водонаева несколько раз снималась в Playboy, девушка решила поделиться редкими архивными фотографиями.
Елена сообщила, что на момент фотографии ей было 19 лет. Фанаты заметили, что уже тогда звезда была красивая, и особо обратили внимание на естественность внешности и отсутствие пластических операций.
В основном подписчики хвалили Водонаеву, называли ее самой красивой женщиной во всем шоу-бизнесе. Однако многие пользователи заметили, что тогда она была похожа на цыганку, это, наверное, из-за ее выразительного взгляда, смуглости и длинных черных волос.