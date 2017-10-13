Алексей Воробьев представил клип, в котором появляется полностью голым
2017-10-13 16:51
Алексей Воробьев представил клип, в котором появляется полностью голым
Певец не стесняется демонстрировать свое тело.
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Алексей Воробьев не только певец, но и режиссер, передает Rus.Media. В августе состоялась премьера клипа Анны Семенович «Хочу быть с тобой». Алексей выступил режиссером видео, а также сыграл в нем небольшую роль. 12 октября Воробьев представил еще одну свою режиссерскую работу — клип на собственную песню «Я тебя люблю», который стал последним в трилогии клипов с актрисой Полиной Максимовой.
На данный момент ролик доступен только в iTunes, однако в Сети уже появились кадры с видео. К радости поклонниц, в новом клипе Алексей появляется полностью обнаженным. Певец не стесняется демонстрировать свое тело, ведь он находится в прекрасной физической форме.