Александр Усик – Майкл Хантер: Анонс боксерского поединка
2017-04-08 14:32
Александр Усик – Майкл Хантер: Анонс боксерского поединка
Сегодня украинский боксер Усик проведет свой второй поединок на территории США против местного непобедимого спортсмена.
Александр Усик – Майкл Хантер.
Александр Усик – Майкл Хантер
Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO (защита Усика)
Оксон-Хилл, Мэриленд, США, MGM, National Harbor
9 апреля, 05:00
Вес: 90,45 – 89,81
Возраст: 30 – 28
Рост: 190 см – 188 см
Количество боев: 11 побед – 12 побед
В рамках украинского вечера американские любители бокса смогут посмотреть на то, как Александр Усик во второй раз будет защищать свой титул чемпиона WBO. В прошлый раз, когда Усик дрался против Мчуну, оказалось, что украинец может пропускать удары от хороших боксеров. Но общего класса тогда хватило украинцу, чтобы выиграть, передает Rus.Media.
В этот раз все будет иначе. Для начала Усик сменил тренера. После Джеймса Али Башира, который занимался еще с Кличко, готовить Усика к бою против Хантера стал Расс Анберо под руководством Анатолия Ломаченко. Как это скажется на стиле Усика, будет интересно увидеть.
Майкл Хантер – отличный соперник для того, чтобы завоевать интерес американской публики. Майкл также засветился на Олимпиаде-2012, которая стала триумфальной для украинского бокса. На его счету 12 боев, которые завершились его победами. В любом случае, когда два непобежденных боксера встретятся в ринге, можно ожидать отличную “рубку”.
Прогноз букмекеров:
Букмекерские конторы уверены, что Александр Усик сможет выиграть бой против Майкла Хантера. На победу украинского проспекта контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,06. Победа американца оценивается ставкой 11,0. Ничья – 27,0.
Александр Усик : “Майкл Хантер – жесткий соперник, который не знает поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале и кто будет смотреть его по ТВ”.