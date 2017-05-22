Алехин отправил в Корюковку специалистов разбираться с «пьяным экс-милиционером»
Мы сообщали о том, что в Корюковке 13-летнюю девушку сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП. Впрочем, виновников и автомобиль нашли. Но, по словам родителей пострадавшей, настоящего виновника аварии хотят скрыть. «Мы подозреваем, что нашу дочь сбил Сергей Бадюл, бывший сотрудник тогда еще милиции. По камере в магазине видели, что он был пьян и именно он ехал за рулем. А теперь подсовывают и на признание возили его брата, который был трезв. Я не знаю, как это назвать, но получается так, что они выгораживают пьяного водителя », – отметил отец потерпевшей Николай Пархоменко. Начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин в комментарии заявил, что никто никого защищать не собирается. Мол, в этой ситуации уже разбираются. «Чтобы объективно разобраться в ситуации с ДТП в Корюковке, туда выехали сотрудники главного управления – инспекции по личному составу и следствия. Информация будет проверена и, если она подтвердится, выводы будут соответствующие », – отметил Эдуард Алехин.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым