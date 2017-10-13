Алехин обзавелся интересным транспортом

magictr | 13.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин приобрел водный средство (катер) «Finval 505» (2017 года изготовления).

В электронной декларации указано, что цена катера – 192 тысячи гривен.

Продавец – столичное ООО «БОАТЛАБ».

Подобные катера в интернете стоят (в зависимости от комплектации) от 380 000 и фактически до миллиона. На официальном сайте производителя цена не указана.

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