Алехин обзавелся интересным транспортом
13.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин приобрел водный средство (катер) «Finval 505» (2017 года изготовления).
В электронной декларации указано, что цена катера – 192 тысячи гривен.
Продавец – столичное ООО «БОАТЛАБ».
Подобные катера в интернете стоят (в зависимости от комплектации) от 380 000 и фактически до миллиона. На официальном сайте производителя цена не указана.
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