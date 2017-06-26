Алашкерт (Арм) – Санта-Колома (Анд) смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 июня 2017
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Лига Чемпионов 1 отборочный тур . Когда начало матча Алашкерт (Арм) – Санта-Колома (Анд) 26 июня в 19:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Алашкерт (Арм) – Санта-Колома (Анд)
27 июня в 19:00 в Ереване на стадионе «им. Вазгена Саргсяна», Алашкерт примет Санта-Колома в первой игре 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов 2017/18.
Алашкерт прошлый сезон завершил серией из 9 матчей без поражений, и во второй раз в истории стал чемпионом Армении. В 30 матчах чемпионата страны команда набрала 64 очка при разнице мячей 59-26 и уверенно финишировала на первом месте. Предстоящая игра станет для чемпиона Армении первой с 31 мая и откроет нынешний сезон. Что касается игры Алашкерта на своём поле, то в6 матчах 2017 года команда одержала 4 победы и по разу сыграла вничью и проиграла.
Санта-Колома на протяжении 4 последних сезонов неизменный чемпион Андорры. В минувшем сезоне в 27 встречах команда набрала 60 очков, забив 57 и пропустив 21 мяч в свои ворота. Предстоящий матч для андоррцев станет также первым в новом сезоне. На выезде в 2017 году они провели 9 игр, одержали 7 побед и по разу сыграли вничью и проиграли.
В прошлом году команды пересекались в Лиге Чемпионов и тогда армяне оказались сильнее 0:0, 3:0. Думаю на этот раз хозяева дома одержат победу, класс у них выше, чем у соперников, поэтому дома нужно решать вопрос выхода в следующий раунд еврокубков. Ставка: победа Алашкерта с форой -1.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым