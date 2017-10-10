Актриса нашла в холодильнике отрубленную голову жениха (видео)
2017-10-10 16:22
Актриса нашла в холодильнике отрубленную голову жениха (видео)
Игритт теперь еще долго будет доставать сосиски из холодильника на ощупь!
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Актриса Роуз Лесли, невеста Кита Харингтона, нашла в холодильнике отрубленную голову жениха! Девушка заглянула туда чисто водички попить, но потом бросила случайный взгляд в морозные глубины, разглядела ужасный содержимое — и сама потеряла голову, передает Rus.Media.
Искрометный шутка, устроенная головастым Харингтон еще на День дурака. Тайну радостно улыбающийся артист рассказал в недавнем выпуске британского ток-шоу The Jonathan Ross Show.
Оказывается, в семье Джона Сноу обожают устраивать первоапрельские розыгрыши, вот он и решил, что будет очень мило и забавно, если невеста найдет в холодильнике, между беконом и салатом, его кочерыжку… Бутафорскую голову изготовили умельцы студии HBO.
Реакцию невесты живописует красноречивое видео, показанное во время шоу: бедная девушка рыдает, падает на колени и впадает в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю со словами «С первым апреля!»» — делится счастливыми воспоминаниями Харингтон. А вот семья Роуз, похоже, не отмечает этот славный праздник с подобным размахом. Ну, ничего, думаем, если так дальше пойдет, в этом браке Джон Сноу вырастит себе смешливую, жизнерадостную, жену но немного заикаться.