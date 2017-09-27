Актриса и певица Настя Самбурская снялась в рекламе полностью голой!
2017-09-26 21:27
Актриса и певица Настя Самбурская снялась в рекламе полностью голой!
Побольше бы таких новостей из мира культуры и искусства!
Страшно представить, в каком загоне была бы современная торговля без таких мощных двигателей, как, например, экс-солистка «ВИА Гра» Татьяна Котова, осчастливившая своим присутствием обнаженной рекламу нижнего белья, — или актриса и певица Настя Самбурская, передает Rus.Media. Ее атлетической красотой и совершенством форм.
В отличие от многих из нас, известных в ближайшей пиццерии страстью к пепперони с тройным сыром, эта девушка известна любовью к фитнесу и активному образу жизни, так что отлично вписалась в рекламную концепцию — и спортивная одежда, которая с особым удовольствием учитывает странную анатомию ее тела и точно повторяет все его движения (на фото этого не видно, что в компании заверили: повторяет-повторяет). Посмотри нашу глубокомысленную галерею — и убедись лично!