Активные женщины Черниговщины приняли участие в Международном форуме
Международный форум женского партнерства состоялся в столице в НСК «Олимпийский». Черниговщину представляли исполнительный директор Черниговского регионального отделения ВАСПС, депутат областного совета Ирина Грозенко, депутат Нежинского районного совета, председатель Нежинской районной Союза женщин Украины Галина Товстопята, секретарь Носовского городского совета Людмила Недолуга, помощник депутата Черниговского областного совета Сергея Баришовця Наталья Супрун и председатель Куликовской поселкового совета Наталья Борщан. Инициативные женщины со всей Украины представляли свои проекты – социальные, деловые, гуманитарные. Такое общение действенных женщин дает возможность сформировать разветвленную партнерскую сеть ради процветания Украины и ее граждан.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым