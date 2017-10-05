Активизатором иммунитета оказался не витамин С
05.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Витамин В6 – настоящий витамин иммунитета, без него невозможно формирование
защитных кровяных телец (лимфоцитов). Витамин В6 содержится во многих овощах: картофеле, моркови, капусте, бобах, фасоли, горохе. Об этом пишет prolviv.com.
Из овощных соков можно готовить экзотические витаминные композиции. Например, возьмите 2 морковки, 1 свекла, несколько листов капусты и приготовьте овощной сок. Чтобы придать смеси изюминку, можно добавить сок половинки лимона, апельсиновый сок или
даже сок сельдерея. Для восполнения микроэлементов идеальные тыква, кабачки, патиссоны. Правда, они ненадолго доставляют ощущение сытости. А вот тыква – крупнейший растительный источник калия и меди.