Ажиотаж вокруг изготовления биометрических паспортов утихает
2017-09-25 18:50
Ажиотаж вокруг изготовления биометрических паспортов утихает
Изготовить биометрический загранпаспорт станет реальнее – очереди стали меньше.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГП “Документ” Владимир Полищук, передает Rus.Media.
Он отметил, что несмотря на спад ажиотажа, есть еще очереди по субботам и воскресеньям. Кроме того, на предприятии ожидают, что с установкой новой линии печати паспортов в декабре-январе проблемы с задержкой выдачи документов вообще исчезнут.
Меньше очереди стали, но все же, людям, которые оформляли срочный загранпаспорт, приходится его сейчас ждать не 7 рабочих дней, а примерно месяц. Те, кто делает себе загранпаспорт в обычном режиме (20 рабочих дней, ожидают свой выезд за границу примерно 2 месяца, может 2,5 месяца”, – сказал Полищук.
По словам Полищука, в Украине ежедневно заявки на получение биометрических загранпаспортов подает около 20 тысяч человек.
От Нового года до настоящего времени более 2,5 миллиона граждан сделали себе этот документ для выезда за границу,
– добавил пресс-секретарь ГП “Документ”.