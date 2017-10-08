Airbus представит свое летающее такси в 2018 году
2017-10-07 16:07
Airbus представит свое летающее такси в 2018 году
Airbus планирует в 2018 году представить свое аэротакси, подтвердил главный инженер CityAirbus Мариус Бебесель.
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Недавно компания провела успешные испытания используемой в машине системы электропитания и двигательной системы. Именно эти система отвечает за передвижение транспортного средства по воздуху.
Аэротакси CityAirbus представляет собой чотирьохроторну машину с функцией вертикальных взлета и посадки. Воздушное такси сможет перевозить до четырех пассажиров на коротких рейсах в плотных городских районах. Компания рассчитывает договориться о площадках для посадки машины в крупных транспортных узлах, в том числе на вокзалах и в аэропортах. Пока машина пилотируемая, но в конечном итоге должна превратиться в полностью автономное транспортное средство, когда таких возможностей достигнет техника.
Airbus стремится задавать маршруты судну заранее, максимальная скорость устройства – около 128 километров в час. Аэротакси должно частично решить вопрос пробок в крупных городах и ускорить передвижение по ним, уверены в компании.