Аграрный лицей отдал предпринимателю 180 гектаров земли
В 2014 году профессиональный аграрный лицей путем заключения договора о совместном ведении растениеводческого сельскохозяйственного производства фактически передано в субаренду частному обществу право пользования тремя земельными участками государственной формы собственности общей площадью 180 га, а стоимостью почти 3 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Земля предприятием использовалась для осуществления предпринимательской деятельности (выращивание сельскохозяйственных культур). Указанный договор противоречит требованиям земельного законодательства, поскольку заключен без согласования с арендодателем – Главным управлением Госземагентства в области – и без государственной регистрации договора, с целью сокрытия притворной сделки – договора субаренды земельного участка. Осуществляя функцию представительства интересов государства, Прилуцкий местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с требованием признать недействительным заключенный сделка и освободить занимаемую участок. При рассмотрении дела в суде стороны заключили соглашение о прекращении действия спорного договора и о возвращении земли в добровольном порядке. Следовательно, благодаря принятым прокурором мерам представительского характера права государства возобновлено.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым