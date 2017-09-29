Аферисты придумали новый способ ломиться в «Приват24»
2017-09-29 11:07
Аферисты придумали новый способ ломиться в «Приват24»
Мошенники научились использовать возможности Интернет-банкинга в своих целях.
Аферисты научились использовать возможности Интернет-банкинга в своих целях. Для этого все чаще используют мобильную сим-карту, к которой привязан Интернет-банкинг держателя карты. Об этом говорится в дайджесте Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SАFЕ CARD, передает Rus.Media.
Мошенники различными путями добиваются блокировки сим-карты. Пока владелец «семерки» понимается, что к чему, мошенники «восстанавливают» сим-карту и получают доступ ко всем сообщениям, которые на нее приходят. В том числе, к сообщениям с секретными кодами от банка, с паролями.
Как на самом деле происходит «кража» сим-карты?
- Известны случаи, когда мошенники выдавали себя за покупателей товара , который жертва продает в Интернет. Мошенник под видом покупателя звонил на указанный в объявлении номер, договаривался о покупке. Потом перезванивал с нового номера (или писал смс с просьбой перезвонить) под предлогом возникших трудностей. Потом еще раз повторял звонок уже с третьего номера. Для чего это делается? Восстановить якобы утраченную или испорченную сим-карту (некоторых мобильных операторов) можно, если указать три последние номера, на которые осуществлялись звонки. Таким образом мошенник знал не только номер сим-карты, но и три последние номера (с которых сам же и связывался с жертвой). Выдав себя за владельца сим-карты и «обновив» ее, злоумышленник мог зайти в Интернет-банкинг жертвы, изменив пароль входа (благодаря услуге «забыли пароль?»), и перевести все деньги жертвы на свой счет.
- Другая известная схема – мошенник переводит на мобильный жертвы деньги (символическую сумму в несколько гривен), затем принимается звонить ей десятки раз с разных номеров. Часто это делается по ночам, когда жертве просто легче отключить телефон, чем разбираться, что за «ненормальный» ей звонит. В результате уже утром жертва может обнаружить, что ее сим-карта заблокирована. А при попытке восстановления – узнать, что дубликат карты уже открыто у кого-то другого. Нередко к этому моменту мошенник успевает получить доступ к Интернет-банкинга жертвы и украсть все ее деньги.
Новый циничный «ход» мошенников
Обе схемы похожи и используются довольно часто. Однако теперь у злоумышленников появился новый циничный ход. Обманутые владельцы карт, конечно же, звонят сразу в банк. Мошенники тоже это знают. Они перезванивают своей жертвы от имени сотрудников безопасности банка и сообщают, что мошенничество раскрыто, и деньги будут возвращены на карту. Для получения средств необходимо проверить работу карты» – сделав на нее денежный перевод…
На самом деле, жертва переводит деньги на карту, которой все еще управляют мошенники! То есть, невольно способствует новой краже.
«Мы все чаще слышим о такой «двойной» мошеннической схеме. Сначала происходит мошенничество. Затем, понимая, что жертва будет обращаться в банк, мошенники перезванивают ей еще раз и под видом банковских работников выманивают у жертвы деньги, — объясняет руководитель Форума безопасности расчетов и операций с платежными инструментами и кредитами Ассоциации ЕМА Олеся Данильченко.
– Лучший способ защиты – заблокировать карточку и самостоятельно обратиться в банк за номерами, указанными на платежной карте».
По словам эксперта, повторный звонок мошенников уже после того, как деньги украдены – новый «поворот» в такого рода мошенничество. На самом деле, банковские сотрудники никогда не будут обещать «вернуть деньги за деньги».