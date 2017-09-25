Адреналин зашкаливает! Снимки, сделанные бесстрашными экстремалами
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-25 18:22
Адреналин зашкаливает! Снимки, сделанные бесстрашными экстремалами
Эти люди готовы на все ради эффектного кадра.
На эти кадры даже смотреть страшно, не то, что повторять подвиги запечатленных на них людей. И мы говорим не только о тех, кто находится в объективе, но и о тех, кто стоит, сидит либо летит по иную сторону от него, передает Rus.Media.
Смелость этих людей вдохновляет миллионы зрителей на ежедневные победы в обычной жизни и доказывает, что в мире нет ничего невозможного. Мы выбрали самые яркие примеры таких фотографий.