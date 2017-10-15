А во сколько Вы просыпаетесь?
2017-10-15 17:11
А во сколько Вы просыпаетесь?
Вас ждет неожиданный результат!
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Сон определяет многое в нашей жизни, и особенно красноречивы привычки, связанные со сном, передает Rus.Media.
То, во сколько вы ложитесь, как спите и во сколько привыкли вставать, тоже характеризует вас с определенной стороны.
4 утра и раньше
Скорее всего, ваша жизнь полна стресса, вы ненавидите свою работу, но не можете ничего с этим поделать, потому как нужно зарабатывать на жизнь. Вы терпеть не можете своего начальника и с нетерпением ждете тот день, когда вам не нужно будет идти на каторгу.
5 утра
Вы обеспокоены пунктуальностью и боитесь опоздать, даже если это сделает весь график сумасшедшим. Почти каждый ваш день держится на кофе, и вы не помните, когда последний раз вам было легко встать и прожить день.
6 утра
Поздравляем! Вы — очень дисциплинированный человек. Даже если вы начинаете работу довольно поздно, вам нравится начинать утро с чистого листа и иметь возможность заниматься своими любимыми делами: спортом, чтением, мечтами. Это говорит о том, что вы умеете правильно расставлять приоритеты.
7 утра
В 7 утра встают методические и организованные люди. Не важно, сколько вам нужно приступать к делам, вы встанете раньше. Вы отдаете себе отчет в том, что нужно привести себя в порядок, позавтракать по-человечески, а потому пара лишних часиков не помешает
8 утра
Вы из категории “работаю с 9 до 6?. Ваша жизнь течет довольно скучно и монотонно, поэтому вы постоянно чувствуете, что работа на вас давит. От этого в первую очередь страдает ваша семья и общественная жизнь.
9 утра
У вас тоже 40-часовая рабочая неделя, но вы — неорганизованный человек. Прежде чем встать, вы как минимум дважды переводите будильник. День проходит в жалобах на работу и мечты об отпуске с друзьями где-то, где тепло и хорошо.
10 утра
Скорее всего, вы относитесь к категории творческих сов: сначала вы сидите над работой до двух-трех часов ночи, а потом уже высыпаетесь утром. Для ваших биологических часов это не так вредно, так как все самые замечательные идеи приходят в ночи.
11 утра
Подъем в 11 в основном характерен для людей, работающих в ночную смену. Поэтому ничего плохого или удивительного здесь нет. Другое дело — если вы сами портите себе нормальный ритм жизни.
12 дня
Уж полдень близится, а Германа все нет. А все потому, что Герман допоздна сидит за компьютером, читает книгу или смотрит телевизор. И так до 5 утра. Последним штрихом к портрету Германа можно назвать любовь к фаст-фуда и другой вредной пищи.