95% американцев защищаются от рака, даже если его у них нет
К такому выводу пришли ученые из Клиники Майо. Опрос жителей США показал, что 19 из 20 американцев принимают какие-то меры для профилактики рака. Так, три четверти респондентов не курят, 74% ограничивают употребление алкоголя, 72% придерживаются здоровой диеты, а 90% знают о случаях рака в своей семье, что также очень важно.
Женщины значительно чаще мужчин применяют профилактические меры и обсуждают риски, а также методы предотвращения опухолей со своими врачами. Представительницы прекрасного пола чаще придерживаются рекомендуемого количества сна и проходят профилактические осмотры, чем мужчины.
Опрос показал, что 62% американцев имеют каких-либо родных и близких, у которых диагностировали рак. 61% участников опроса волнуется по поводу того, что злокачественную опухоль могут диагностировать у них. Несмотря на эти опасения, многие респонденты сохраняют оптимистичный настрой: 78% ожидают скорого появления мощных лекарств от рака, а 57% надеются, что это произойдет в следующие 20 лет.
Авторы исследования также спрашивали респондентов о тех барьерах, с которыми они сталкиваются, когда обращаются за помощью при возникновении симптомов рака. Для 46% опрошенных главным барьером является отсутствие финансов, а для 41% – недостаток времени. Примерно две трети опрошенных, которые уже имели рак, или у которых близкий человек столкнулся с этой болезнью, преодолевают все барьеры.
Авторы исследования подчеркивают, что опухоли атакуют миллионы американцев каждый год, и для большинства людей не так просто говорить о раке. Однако опрос показывает, что люди представляют опасность этой болезни и принимают меры для того, чтобы защитить свое здоровье, пишет ladyhealth.com.ua.
Интересно, а сколько укранців делают что-то для профилактики рака?..