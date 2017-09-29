93-летняя невеста выбирает в Facebook платье для свадьбы (фото)
2017-06-02 21:26
93-летняя невеста выбирает в Facebook платье для свадьбы (фото)
В зарубежных соцсетях набирает популярность пост, посвященный 93-летней австралийке Сильвии Мартин. Сильвия собралась замуж, но не смогла определиться со свадебным платьем.
Магазин, в который летняя невеста пришла за нарядом, решил помочь ей и устроил онлайн-голосование: в Facebook опубликовали фотографии Сильвии в разных платьях (все — темно-красного цвета) и предложили интернет-пользователям решить, какое из них Сильвии идет больше всего. Голосование в самом разгаре, и пока явных победителей нет, передает Rus.Media.
Пост не оставил равнодушными людей не только из-за модной составляющей истории, но и из-за романтики: оказывается, Сильвия не могла выйти замуж за своего любимого Фрэнка Рэймонда более 20 лет. 88-летний Фрэнк уже давно сделал предложение руки и сердца своей “девушке”, но и медлила с ответом — не хотела менять фамилию покойного мужа на новое. В прошлом году Сильвия заболела, переехала из одного дома престарелых, в котором они жили с Фрэнком, в другой, и мужчина уже смирился с тем, что быть вместе с любимой ему не суждено. Однако далеко от Фрэнка Сильвия осознала, что не готова потерять его: она вернулась за своим настойчивым поклонником и забрала его с собой. Воспрянув духом, Фрэнк снова поставил секретный вопрос — и на этот раз услышал заветное “да”: Сильвия узнала, что менять фамилию необязательно, так что она не оскорбит память первого мужа новым браком.
Теперь счастливые жених и невеста готовятся к свадьбе, которая состоится в июле, а интернет-пользователи предлагают им помощь в организации праздника.