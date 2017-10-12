92-й театральный сезон стартовал в Театре им. Шевченко (Фото)
Классическая комедия по одноименной пьесе Марка Кропивницкого, украшенная великолепными украинскими мелодиями в современной обработке, зажигательными танцами, шутками, оригинальным сценическим оформлением.
В основе сюжета – конфликт между детьми и родителями. Двое молодых парней служат батраками у зажиточных хозяев и безумно влюблены в их дочерей, которых родители хотят отдать замуж за богатых женихов. Ребята ради своих любимых прибегают к хитростям, из-за чего возникает целый ряд комических ситуаций.
Что придумали ушлые батраки, чтобы оставить в дураках своих хозяев и вступить в брак с их дочерьми, вы узнаете, когда посетите наш спектакль. А вдохновленная эмоциональная игра талантливого актерского ансамбля делает полную юмора и остроумных ситуаций классику привлекательной и интересной для любого поколения.
В спектакле задействованы
Заслуженный артист Украины Александр Куковєров, артист Евгений Бондарь, артист Эдуард Брагида, артистка Евгения Василенко, артист Петр Великий, артист Анатолий Кузнецов, артист Валентин Корень, артист Николай Лемешко, артистка Ирина Лозовская, артист Альберт Лукашов, артистка Ксения Макієвська, артист Александр Манастирский, артист Павел Пугачев, артист Сергей Пунтус.
В массовых сценах – артисты драмы и балета театра.
Постановочная группа
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Украины Вера Тимченко
Дирижер – Алексей Рощак
Художник по костюмам – Анна Тищенко
Балетмейстер – Ольга Шпаковская
Хормейстер – Светлана Филин
Фоторепортаж Виктора Кошмала
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