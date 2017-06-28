91-й театральный сезон в драмтеатре завершили взрывной докудрамою «Вий» (Фото)
Заключительным спектаклем 91-го театрального сезона на сцене Черниговского академического облмуздрамтеатра им. Т.Г.Шевченко стала взрывная премьера докудрамы «Вий», поставленной художественным руководителем театра, заслуженным артистом Украины Андреем Бакіровим по пьесе современного украинского драматурга Натальи Ворожбит.
Очевидно, что рождение этого спектакля на черниговские сцене стало следствием, с одной стороны, неустанного поиска режиссером-постановщиком интересного драматургического материала, который бы отражал реалии и проблемы нашего настоящего, творческого поиска оригинальных режиссерских решений, благодаря которым спектакль становится захватывающим и привлекательным для зрителей разных возрастных категорий и разных вкусов.
С другой стороны, философским зерном спектакля является именно поиски – и своего места в жизни (или оставаться в деревне, ехать в город), и ответа на вопрос «Почему так нехорошо живем?», и в конце концов, поиски путей к спасению души. Потому что если человек в течение своей земной жизни не находит пути к спасению души, то зачем же тогда тот жизненный путь прокладывать?
Спектакль захватывает с первых же минут сценического действа неожиданным ракурсом показа украинских реалий – переполненная маршрутка, отсутствие мобильной связи на отдаленной автобусной остановке – через призму мировоззрения европейцев Дамиана и Лукаса, сыгранных артистами Дмитрием Літашовим и Сергеем Пунтусом с тонкой иронией, но удивительно натуралистично. На протяжении всей первой действия они не перестают удивляться, отчасти и ужасаться, жизненным реалиям сельской глубинки.
Через постоянные перепитування Лукаса, который не понимает по-украински, и своеобразные объяснения Дамиана, что вроде и знает украинский язык, но «какую-то другую», зритель как-то по-новому, якобы со стороны начинает воспринимать такие понятные каждому украинцу вещи, как насмешливая отказ Дреньки (арт. Светлана Сурай) уступить бабушке место в автобусе или заботливое объяснение бабы Соньки (арт. Любовь Колесникова) «внук мой Коля три недели как пришел из армии и отдыхает…» и такое прочее.
Спектакль получился чрезвычайно эмоционально напряженной и максимально приближенной к нашей современности: здесь и пьянки до беспамятства внука Николая (арт. Евгений Бондарь) с друзьями Иваном (арт. Владимир Сурай) и Романом (арт. Петр Великий), и убийство с полицейским расследованием (следователь – арт. Николай Лемешко), и упоминания о голодоморе, и наряду с этим – утроен в разных возрастных ипостасях образ бабы Соньки (средняя Сонька – засл.арт.Украины Оксана Гребенюк, имела Сонька – арт. Анна Владович), и рассказы деда Явтуха (род.арт.Украины Валентин Судак) о Вия и всякую нечистую силу и отпевание ведьмы Оксаны (арт. Ирина Лозовская) по скайпу.
Акцентированным пунктиром через весь сюжет проходит образ бабы Соньки, колоритно и многогранно воспроизведен артисткой Любовью Колесниковою, – то деревенская бабка, что горюет из-за потерянных гусей; то умудрена жизнью берегиня женского рода и хозяйка, что не отпустит гостей, не накормив пирожками; то зболіла от страшных воспоминаний старушка, которая в детстве пережила голодомор; то сострадательная собеседница, открытая душой страхов и страданий другого человека…
Благодаря органичному сочетанию нестандартных режиссерских решений, современных средств театрального воплощения с воодушевленной высокопрофессиональной игрой актерского ансамбля удалось воспроизвести такое сложное, поражающее до глубины души сценическое действо. Поражают головокружительные через техническую сложность и, одновременно, лаконичные декорационные конкструкції – плод совместных поисков художника-сценографа Ольги Горячєвої и режиссера-постановщика, что дают возможность создавать множество ситуативных пространств, в которых происходят разнообразные сюжетные события. Впечатляет звуковое оформление спектакля режиссером-постановщиком, который привлек к музыкальному сопровождению и украинские народные мотивы, и акапельне выполнения глібовської «Стоит гора високая», и вибрирующее соло виолончели, и целую гамму отголосков, вздохов, птичьих и кошачьих голосов, которые не просто служат фоном или сопровождающих отдельные сцены, а создают соответствующее настроение и углубленное восприятие зрителем замысла режиссера.
Бешеными овациями, возгласами «Браво!» и многочисленными букетами цветов чествовала переполненный зрительный зал создателей этого увлекательного сценического действа – сначала актеров за вдохновенную, проникновенную, высокопрофессиональную игру, а затем и режиссера-постановщика Андрея Бакирова, которого пригласили на сцену и со словами благодарности обратился ко всем работникам театра, задействованных в постановке спектакля, а также к достопочтенной черниговской публики за привязанность и преданность театру.
В заключение генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины Сергей Мойсиенко объявил 91-й юбилейный театральный сезон Черниговского академического облмуздрамтеатра им. Т.Г.Шевченко закрытым и пригласил наших поклонников быть частыми и желанными гостями театра в следующем сезоне.
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