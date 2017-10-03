90% офисных чашек заражены!
По словам биологов из Университета Аризоны (США), до 90% кружек в офисах покрыты болезнетворными микробами, а 20% посуды содержат фекальные вещества.
Болезнетворные бактерии распространяются через кухонные губки общего пользования, которые редко меняются. В связи с этим использование губок для мытья многочисленным коллективом приводит к осадку на посуде коліморфних бактерий (бактерий группы кишечной палочки), пишет gogetnews.info.
Проведенные исследования показали, что после протирания кружек губками на них были обнаружены следы опасных бактерий. По словам экспертов, наличие антисанитарных условий в офисных кухнях и зонах приготовления кофе вызывает беспокойство. Так, например, инфицирования бактериями E. coli может вызвать диарею, рвоту, кровь в моче, судороги в желудке и лихорадку. У небольшого количества потерпевших также может развиться тяжелое состояние, называемое гемолитическим уремический синдром, который иногда может привести к почечной недостаточности.
Поэтому специалисты советуют офисным работникам каждый вечер забирать свою посуду домой и мыть ее самостоятельно или в посудомоечной машине.