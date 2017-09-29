9 звезд, которые обязаны сказать спасибо своим пластическим хирургам
2017-08-07 16:35
9 звезд, которые обязаны сказать спасибо своим пластическим хирургам
Они буквально расцвели!
Пластическая хирургия — это хорошо или плохо? В последнее время она все чаще упоминается в негативном контексте, мол, девушки только портят внешность и теряют яркую индивидуальность, а вместо этого становятся одинаковыми силиконовыми куклами, передает Rus.Media.
Но не стоит после этого ругать только хирургов. Многое зависит и от вкуса заказчиц. Если у них есть чувство меры, а у врачей руки растут из правильного места, результат получается просто отличным! Вот 9 знаменитостей, которым пластическая операция пошла на пользу.
Лариса Долина
Нюша Шурочкина
Таисия Повалий
Виктория Лопырева
Кэти Топурия
Ксения Собчак
Роза Сябитова
Наталья Подольская
Лолита Милявская
Все же интересно, что больше влияет на конечный результат: пожелания заказчицы или мастерство пластического хирурга?