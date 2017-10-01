9 удивительных трюков с аспирином, которые полезно знать каждой женщине! Это полностью изменит жизнь!
2017-10-01 21:11
9 удивительных трюков с аспирином, которые полезно знать каждой женщине! Это полностью изменит жизнь!
Аспирин, безусловно, является самым популярным обезболивающим в таблетках.
Невероятно! Простой аспирин может заменить множество средств! Это стоит попробовать!, передает Rus.Media.
Аспирин, безусловно, является самым популярным обезболивающим в таблетках.
Большинство из нас ежедневно принимают его против сердечно-сосудистых и других проблем со здоровьем, но не много людей знают, что таблетка отлично подходит и для многих других целей.
Вот 9 трюков с аспирином, о которых вы не знали:
1. Укусы насекомых.
При местном применении аспирин легко справляется с раздражением от укусов насекомых и предотвращает инфекции. Измельчите таблетку аспирина и растворите его в столовой ложке воды, затем протрите смесью пораженный участок.
2. Осветляет кожу под мышками.
У многих людей темная кожа в области подмышек, которая может погубить их самооценку.
Чтобы решить эту эстетическую проблему, вам необходимо растворить 2 измельченных таблетки аспирина 1/2 чашки теплой воды, затем нанести смесь на темные пятна и оставьте ее на 60 минут. Затем промойте водой.
Повторяйте этот процесс каждый день, пока не увидите положительные результаты.
3. Устраняет перхоть.
Измельчите 2 аспирина и добавьте порошок в свой любимый шампунь, а затем вымойте волосы, как обычно, чтобы быстро и эффективно устранить перхоть.
4. Устраняет прыщи.
Аспирин отлично справляется с различными проблемами с кожей благодаря высокому содержанию салициловой кислоты.
Измельчите аспирин и смешайте его с несколькими каплями воды, затем нанесите пасту на прыщи и оставьте смесь на ночь. Умойте лицо холодной водой утром, и повторяйте процесс каждый вечер перед сном.
Не забывайте, что этот метод не подходит для чувствительной или поврежденной кожи.
5.Удаляет пятна пота.
Смешайте 2 измельченных таблетки аспирина 1/2 чашки теплой воды, затем нанесите смесь непосредственно на пятна. Оставьте одежду на ночь, затем постирайте, как обычно, и пятна должны исчезнуть.
6. Смягчает и удаляет мозоли с ног.
Мозоли достаточно трудно лечить, но аспирин смягчает и удаляет их. Раздавите 7 таблеток аспирина, смешайте их с ? чайной ложки лимонного сока и, при необходимости, добавьте немного воды.
Нанесите пасту на мозоли и вокруг них, затем заверните ноги в теплую ткань или полотенце и накройте пакетом. Удалите обертывания через 10 минут, потом потрите мозоли пемзой. Повторяйте процесс каждый день, пока мозоль не исчезнет.
7. Маска для лица.
Эта маска может очищать и смягчать кожу на лице и сохранять ее здоровой.
Измельчите 5 таблеток аспирина и смешайте с 2 чайными ложками натурального йогурта, затем нанесите маску на лицо и оставьте на 20 минут.
После этого промойте лицо большим количеством воды и нанесите интенсивный увлажняющий крем. Повторите этот процесс в течение 2 недель, и ваше лицо станет чище и мягче, чем когда-либо.
8. Придает блеск вашим волосам.
С течением времени наши волосы начинают терять блеск и объем, но аспирин может вернуть его. Добавьте 8 измельченных таблеток в чашку теплой воды, затем нанесите смесь на волосы и оставьте ее работать на 15 минут.
В конце промойте волосы водой, и они станут более шелковистыми и блестящими, чем раньше. Вы можете получить те же результаты, добавив 5 измельченных таблеток аспирина в ваш любимый шампунь.
9. Увеличивает долговечность ваших цветов.
Цветы в ваших вазах дома могут быстро увядать, но добавление одного измельченной таблетки аспирина в вазу может сохранить их в течение более длительного времени.
Как вы можете видеть, аспирин — это не просто простая обезболивающее или жаропонижающее таблетка — у нее есть много других применений, которые могут облегчить вашу жизнь, поэтому мы предлагаем попробовать эти трюки.