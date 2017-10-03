9 вещей, которые вы никогда не должны делать с вашими грудями
2017-06-04 18:52
9 вещей, которые вы никогда не должны делать с вашими грудями
Но все их, разумеется делают.
Любая женщина помнит тот момент, когда у нее начали расти грудь. И почти каждый помнит, как она начала терять форму. Особенно обидно, что мы своими руками портим себе фигуру.
Вот как это происходит:
НОСИМ НЕПРАВИЛЬНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
Только 1 из 4 женщин носит правильный размер. Остальные либо имеют слишком свободные чашки и грудь растягивается, или слишком тесные, и кровеносные сосуды в груди пережимаются.
ВЫДЕРГИВАЕМ ВОЛОСКИ НА ГРУДИ
Каждый выдернутый волосок делает тонкую кожу груди толще, и фолликулы воспаляются. Удаляйте, но не пинцетом.
ПОЗВОЛЯЕМ СЛИШКОМ СИЛЬНО ЩИПАТЬ
Есть любительницы так поиграть в постели. Вольному воля, но это повреждает кровеносные сосуды, как и тесное белье.
ДЕЛАЕМ ПИРСИНГ СОСКА
Он тесно связан с лимфатической системой, и прокол соска и ношение гантели или кольца в нем может открыть дорогу инфекции.
КУРИМ
Чем больше никотина вы втянете, тем слабее ваш эластин в организме. И тем ниже грудь, это не шутка.
БЕГАЕМ В ЧЕМ ПРИДЕТСЯ
Тренировки в спортзале, прыжки и пробежки без спортивного лифчика приводят к микротравмам груди и рубцов, которые затем будут болеть.
СПИМ НА ЖИВОТЕ
Это действительно может сделать грудь плоскими с годами (!), поэтому если вы обладательница серьезного размера — положите вторую подушку под живот.
НЕ УВЛАЖНЯЕМ
А равно не используем солнцезащитный крем. Без комментариев, все и так знают.
ИСПРАВЛЯЕМ ГРУДЬ ХИРУРГИЧЕСКИ
Одна из наиболее частых пластических операций — приведение груди до одного размера. То, что они разные – это абсолютная норма, не нужно за это так переживать.