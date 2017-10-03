9 вещей, которые вы никогда не должны делать с вашими грудями

despravda | 03.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-06-04 18:52

9 вещей, которые вы никогда не должны делать с вашими грудями
Но все их, разумеется делают.

Любая женщина помнит тот момент, когда у нее начали расти грудь. И почти каждый помнит, как она начала терять форму. Особенно обидно, что мы своими руками портим себе фигуру.

Вот как это происходит:

НОСИМ НЕПРАВИЛЬНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР

Только 1 из 4 женщин носит правильный размер. Остальные либо имеют слишком свободные чашки и грудь растягивается, или слишком тесные, и кровеносные сосуды в груди пережимаются.

ВЫДЕРГИВАЕМ ВОЛОСКИ НА ГРУДИ

Каждый выдернутый волосок делает тонкую кожу груди толще, и фолликулы воспаляются. Удаляйте, но не пинцетом.

ПОЗВОЛЯЕМ СЛИШКОМ СИЛЬНО ЩИПАТЬ

Есть любительницы так поиграть в постели. Вольному воля, но это повреждает кровеносные сосуды, как и тесное белье.

ДЕЛАЕМ ПИРСИНГ СОСКА

Он тесно связан с лимфатической системой, и прокол соска и ношение гантели или кольца в нем может открыть дорогу инфекции.

КУРИМ

Чем больше никотина вы втянете, тем слабее ваш эластин в организме. И тем ниже грудь, это не шутка.

БЕГАЕМ В ЧЕМ ПРИДЕТСЯ

Тренировки в спортзале, прыжки и пробежки без спортивного лифчика приводят к микротравмам груди и рубцов, которые затем будут болеть.

СПИМ НА ЖИВОТЕ

Это действительно может сделать грудь плоскими с годами (!), поэтому если вы обладательница серьезного размера — положите вторую подушку под живот.

НЕ УВЛАЖНЯЕМ

А равно не используем солнцезащитный крем. Без комментариев, все и так знают.

ИСПРАВЛЯЕМ ГРУДЬ ХИРУРГИЧЕСКИ

Одна из наиболее частых пластических операций — приведение груди до одного размера. То, что они разные – это абсолютная норма, не нужно за это так переживать.

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