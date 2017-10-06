9 трав для очищения почек
2017-10-04 21:07
9 трав для очищения почек
Зависимость от медикаментов возрастает стремительно, но мало кто осознает целительную силу, которая скрывается в обычных растениях, буквально растущих у нас под ногами.
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Медицинские ошибки ежегодно становятся причинами смерти почти 800 тысяч человек, передает Rus.Media. Примерно 106 тысяч из них умирают вследствие неправильно прописанных лекарств.
В нашем обществе стало нормой глотать таблетки при малейшем недомогании. Зависимость от медикаментов возрастает стремительно, но мало кто осознает целительную силу, которая скрывается в обычных растениях, буквально растущих у нас под ногами. Между тем, почти любую болезнь можно вылечить, не прибегая к медикаментам.
Как говорил Гиппократ, “Пусть еда Станет Лекарством”.
Почки выполняют несколько важных функций, одной из которых является регулирование содержания воды в организме. Они отвечают за удаление излишков воды или сохранение ее, если организм испытывает недостаток влаги. Они также помогают регулировать содержание в организме таких минералов, как натрий, калий, кальций и тд. Кроме того, почки помогают организму избавляться от вредных токсичных веществ.
Не менее важной ролью почек является выработка гормонов. Эти гормоны циркулируют по организму с кровью и регулируют, например, уровень кровяного давления, влияют на образование красных кровяных телец и тд. Они также витамин D вырабатывается.
Вот несколько продуктов, которые позволят вашим почкам оставаться чистыми и здоровыми:
1. чанка педра.
Название чанка педра в переводе с испанского означает “Дробящая Камни”.
На протяжении веков жители южной Африки применяют это растение в качестве эффективного средства, помогающего избавиться от камней в желчном пузыре, почках и печени, а также для лечения водянки, инфекций мочевых путей, в качестве мочегонного и противоспазматического средства.
2. золотарник.
Племена американских индейцев издавна и активно использовали золотарник для лечения заболеваний мочевых путей. Исследования показали, что эта трава действительно обладает целебными свойствами, способными помочь при желчнокаменной болезни, холецистите, заболеваниях почек и мочевого пузыря.
3. корень гортензии.
Корень гортензии как лекарственное средство пользовался большой популярностью среди американских индейцев и первых переселенцев. И те, и другие активно использовали корень гортензии для лечения и поддержания здоровья почек и мочевого пузыря. Это растение действует как “Растворитель” камней в почках. Кроме того, корень гортензии помогает организму правильно усваивать кальций, препятствуя, таким образом, образованию новых камней.
4. корень сельдерея.
Корни и семена сельдерея многие столетия используются в качестве природного мочегонного средства. Это растение помогает организму избавиться от токсических веществ, которые выходят вместе с мочой. Кроме того, корень сельдерея содержит такие полезные вещества, как калий и натрий.
5. посконник пурпурный.
Корень посконника пурпурного давно известен как эффективное средство, предупреждает образование камней в почках и как мочегонное. Его эффективность отчасти объясняется содержанием эвпарина – растворяющего и борющегося с вредными организмами вещества. Благодаря эвпарину корень посконника также может применяться для профилактики инфекций.
6. толокнянка обыкновенная.
Полезные свойства толокнянки обыкновенной (или медвежьей ягоды) давно известны во многих культурах. Ее используют для лечения воспалительных заболеваний мочевыделительной системы, для выведения камней и песка, очищения почек.
7. алтей лекарственный.
Корень алтея лекарственного издавна известен как прекрасное болеутоляющее и мягкое мочегонное, он благотворно действует на ткани мочевыводящих путей. Исследования подтвердили, что это растение оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку, успокаивая боли и смягчая воспалительные процессы.
8. корень одуванчика.
Корень одуванчика с успехом применяется в народной медицине для лечения заболеваний печени, мочевого пузыря, почек и желчного пузыря.
9. петрушка.
Эта любимая кулинарами ароматная трава является эффективным растительным лекарственным средством. Его мочегонные свойства позволяют очищать почки и мочевые пути от накапливающихся там вредных веществ.