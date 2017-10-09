9 симптомов, которые указывают на то, что у вас был микроинсульт, и что вскоре может быть следующий!
2017-10-09 12:23
9 симптомов, которые указывают на то, что у вас был микроинсульт, и что вскоре может быть следующий!
Инсульт не только распространен у пожилых людей.
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Статистика показывает, что люди любой возрастной группы являются потенциальными жертвами, передает Rus.Media.
Профилактика всегда является лучшим лекарством, и мы поможем вам в этом. Знание ранних симптомов инсульта может спасти вашу жизнь.
Вот 9 ранних признаков инсульта, которые вы не должны игнорировать:
Боль в одной стороне лица.
Инсульты не вызывают боли, но некоторые больные ощущают сильную боль в ногах в верхних конечностях или на одной стороне лица.
Проблемы с дыханием/Тремор.
Если вы не можете перевести дыхание, пришло время позвонить вашему врачу. Недостаточный поток кислорода вызывает сердечную аритмию, и вы не можете дышать.
Размытое зрение/потеря зрения.
Исследователи подтверждают, что 44% всех лиц, перенесших инсульт, потеряли зрение на одном или обоих глазах перед инсультом.
Потеря равновесия/Проблемы с ходьбой.
Чувство слабости и вялости в ногах. Пациенты с инсультом часто испытывают паралич и коллапс. Поднимите руки и держите их вверху. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд. Если ваши руки падают, ваши мышцы слишком слабы, чтобы справиться с давлением. Настало время позвонить в Скорую.
Лицевой паралич.
Если одна сторона вашего лица парализована, это явный признак того, что у вас можете быть инсульт. Паралич лица является одним из наиболее распространенных признаков инсульта.
Внезапная головная боль/Головокружение.
Головокружение распространено среди женщин в возрасте до 45 лет. Ищите медицинскую помощь и расскажите своему врачу, как вы себя чувствуете.
Беспокойство и невнятная речь.
Некоторые больные игнорируют крохотные знаки, но другие не могут говорить и чувствуют себя в бреду.
Усталость.
Женщины-пациенты чувствуют себя смущенными, дезориентированными и истощенными, прежде чем испытывают инсульт.
Головная боль/Мигрень.
Согласно исследованиям, головные боли часто встречаются у лиц, перенесших инсульт, особенно у женщин. Одно конкретное исследование показало, что 588 всех участников, которые перенесли инсульт, на самом деле являются людьми, которые страдали от мигрени.
Защитите свое здоровье и позаботьтесь о себе. Ешьте и хорошо высыпайтесь, сохраняйте здоровый вес и держитесь подальше от алкоголя и сигарет.