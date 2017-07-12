9 простых правил, которые позволят вам быть счастливой
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Убедитесь в этом самостоятельно! Сообщает сайт Наша мама.
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То, что вы делаете каждый день, имеет большее значение, чем то, что вы делаете от случая к случаю. Если вы ежедневно выполняете неинтересную и неприятную работу, то будете несчастным даже в том случае, если позволяете себе раз в месяц побаловать себя любимым хобби.
Один из лучших способов почувствовать себя счастливым – дарить счастье окружающим.
Один из лучших способов сделать счастливыми окружающих – самой быть счастливой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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