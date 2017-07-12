9 простых правил, которые позволят вам быть счастливой

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Убедитесь в этом самостоятельно! Сообщает сайт Наша мама.

Если вы готовы к переменам в своей жизни, обязательно найдется человек, который вас направит и станет вашим Учителем.
 
Всегда есть возможность для наслаждения: ароматами, звуками, прикосновениями, вкусом или видом. Получайте удовольствие от чувственных впечатлений!
 
Щадите себя. Постоянные упреки в адрес самой себя, изматывания мыслями о допущенных ошибках отравляют вашу жизнь. Будьте к себе снисходительной!
 
Поймите, какие вещи или люди для вас являются напрасными. И не тратьте на них время и силы.
 
Составляя планы, всегда допускайте, что они могут быть нарушены самым внезапным образом.
 
Не заставляйте свои чувства. Вы можете выбирать, что вам необходимо сделать, но вы не можете заставить себя полюбить то дело, которое вам не по душе.

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То, что вы делаете каждый день, имеет большее значение, чем то, что вы делаете от случая к случаю. Если вы ежедневно выполняете неинтересную и неприятную работу, то будете несчастным даже в том случае, если позволяете себе раз в месяц побаловать себя любимым хобби.
 
Один из лучших способов почувствовать себя счастливым – дарить счастье окружающим.
 
Один из лучших способов сделать счастливыми окружающих – самой быть счастливой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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