9 признаков сахарного диабета
2017-09-27 21:10
9 признаков сахарного диабета
Врачи не зря называют диабет одним из самых коварных заболеваний: на ранней стадии у человека ничего не болит и практически не возникает нареканий. Но все-таки при внимательном отношении к здоровью можно заметить некоторые изменения. Не упустите их!
Симптомы сахарного диабета 1 типа
Диабет первого типа чаще всего развивается очень быстро и сопровождается ярко выраженными симптомами. Аппетит резко увеличивается, но несмотря на это, человек значительно теряет в весе. Возникает постоянная усталость, усиливается жажда, а позывы к мочеиспусканию становятся очень частыми иногда приходится вставать по несколько раз за ночь. Симптомы обычно возникают внезапно и не заметить их практически невозможно, передает Rus.Media.
Симптомы диабета 2 типа
Этот тип диабета – самый распространенный. Но в то же время, диагностировать его сложнее, потому что болезнь развивается медленно, а симптомы выражены слабо. Вот на что стоит обратить внимание.
Жажда и сухость во рту. Человек хочет пить гораздо больше, чем раньше, и в некоторых случаях объем потребляемой жидкости увеличивается до 3-5 литров в день.
Снижение веса. Вес быстро идет вниз, при этом образ жизни и привычное питание остается прежним. А иногда аппетит даже усиливается.
Постоянная усталость. Вы можете уже с самого утра чувствовать, что совсем выбились из сил, появляется раздражительность, слабость, сонливость.
Меняется характер мочеиспускания. Они становятся более обильными, чем раньше.
Тошнота. Появляются внезапные приступы тошноты и рвоты.
Онемение рук и ног, ощущение покалывания в пальцах.
Сухая кожа . Кожа становится более сухой, появляется зуд, раны и царапины заживают дольше, чем обычно.
Повышенное давление.
Инфекции мочевыводящих путей.
Почему не можно игнорировать симптомы диабета?
Сахарный диабет – одно из опаснейших заболеваний, которое при отсутствии лечения к гипогликемии и коме, которые могут развиваться буквально в течение 2-3 часов. Очень часто диабет становится причиной проблем с сердцем, почками, зрением (вплоть до слепоты) и нервной системы.