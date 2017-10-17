9 мифов о женском оргазме, что пришло время развенчать 18+
2017-10-17 21:34
9 мифов о женском оргазме, что пришло время развенчать 18+
Какая-то ерунда. Мы уже большие девочки, и пора перестать верить в Деда Мороза, домовых, бука под кроватью и в «искусство сквірта». Вокруг женского оргазма собрано не меньше мифов, чем вокруг дома с привидениями. И некоторые из них звучат вполне убедительно.
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Миф №1: женщины всегда получают оргазм во время вагинального секса
Пожалуй, один из самых распространенных мифов о женском оргазме касается, собственно, его способности получать каким-то одним способом. Много женщин, которым не удается достичь кульминации после вагинального секса чувствуют, что дело в них, что они недостаточно хороши любовницы». Поэтому они симулируют.
На самом деле, по результатам исследований Общества акушеров и гинекологов Канады, только одна треть женщин (около 30%) способны достигать оргазма во время вагинального секса, без дополнительной стимуляции.
Миф №2: оргазм — это всегда невероятное наслаждение
На самом деле, далеко не всегда женщина вообще может сказать, что у нее был оргазм. Конечно, существуют некоторые сигналы, которые могут подсказать партнеру, что его любовница достигла пика, но никогда — на 100%. Как правило, женщина начинает дышать быстро и прерывисто, она стонет, а ее мышцы сокращаются, так что человек это чувствует.
Но все эти сигналы не могут служить лакмусовой бумажкой для оргазма. Например, не у всех женщин сокращаются мышцы тазового дна. Во время оргазма, если верить исследователям Университета Брауна, большая часть мышечных сокращений приходится на нижнюю часть влагалища, матки, анальное отверстие и мышцы тазового дна, а 10% женщин занимаются сексом жидкостью из уретры.
Миф №3: сквирт — это женская эякуляция
Сексологи до сих пор не пришли к единому мнению по поводу так называемого фонтанирующего оргазма или сквирта. Чаще всего мы видим его в порно. Если верить видео, то этот тип оргазма приносит женщине необыкновенное наслаждение, в несколько раз сильнее обычного «сухого оргазма».
На самом деле, сразу оговоримся, что по поводу существования женской эякуляции до сих пор ведутся ожесточенные споры среди сексологов. Во время сексуального возбуждения и, собственно, занятие сексом у женщин выделяется вагинальный секрет, который создает естественную смазку. В процессе же оргазма из органа, который называется железа Скина, выделяется немного специфической беловатой жидкости. Собственно, этот процесс и является женской эякуляцией. Сквирт же, по мнению некоторых ученых, — это просто выделение из мочевого пузыря. Но наверняка не знает никто, потому что провести исследования в этой области очень непросто.
Миф №4: все точно знают, где находится точка G
Когда речь заходит о сексе, очень мало бывает «точно» и «наверное». Область тонкая и все еще не до конца изучена, особенно когда речь заходит о женской физиологии. И именно существование точки G все еще находится под сомнением, как и то, что с ее помощью стимуляции можно достичь оргазма.
Вероятно, железа Скина, которая находится на задней стенке влагалища рядом с нижним концом уретры, является частью той самой точки G или находится очень близко к ней. Некоторым женщинам очень нравится стимуляция этой области. Но далеко не всем.
Вывод: GPS тут не поможет, только опытным путем.
Миф №5: ты не можешь достигнуть оргазма, потому что твой партнер — никудышный любовник
Если честно, то, конечно, может, не такой уж это и миф. Партнер способен помочь женщине достичь оргазма, но в конечном счете многое зависит от нее.
Недавние исследования, опубликованные в журнале Sexologies, подтверждают, что у женщин, которые во время секса концентрируются на эротических мыслях и ощущениях тела, больше шансов получить оргазм (сюрприз-сюрприз). То есть чем больше ты думаешь о том, что потолок не покрашен, а денег в кошельке до зарплаты все меньше, тем призрачнее твои шансы на кульминацию.
Сексуальное удовлетворение зависит от комбинации сенсорных и психологических сигналов. Наш мозг и нервная система контролируют работу желез и гениталий, влияя таким образом на степень сексуального желания и оргазма.
Миф №6: если ты не кончаєш — ты фригидная
А вот и нет! Во-первых, это принципиально разные понятия. Под фригидностью врачи подразумевают полное отсутствие полового влечения и низкую способность к половому возбуждению. Аноргазмия — это отсутствие оргазма. Различают, кстати, коитальную аноргазмию, когда женщина достигает оргазма только при мастурбации, и тотальную аноргазмию, когда ни при сексе, ни при мастурбации не получается достичь пика.
Причин аноргазмии, опять же, — целая куча, начиная от того, что тебе банально не нравится то, что делает твой партнер, и заканчивая физиологическими особенностями.
Миф №7: среди женщин не бывает «скорострелов»
Считается, что мужчины не могут управлять моментом, когда наступит кульминация.
В 2011 году португальские ученые выяснили, что около 40% женщин испытывали оргазм до того, как по настоящему этого хотели. Несмотря на то, что постоянно это явление встречается только у 3% женщин, у которых носит хронический характер. Участники опроса подчеркнули, что для них ранний оргазм носит такой же давящий характер, как для мужчин.
Миф №8: вагинальный оргазм
Один большой миф, о нем можно было бы написать целую книгу. Множество людей на протяжении долгих лет убеждала женщин, что есть «настоящий» вагинальный — и ненастоящий (клиторальный) оргазм. И только в 1966 году секс-исследователи Мастерс и Джонсон доказали, что женский оргазм бывает только один, разными могут быть просто пути его достижения.
Миф №9: оргазм можно получить только во время секса
На самом деле, иногда оргазм вызывают абсолютно не сексуальные вещи: роды, занятия в спортзале или ласки сосков. А порой даже определенные виды лекарств способны подтолкнуть тебя к неожиданному пика.