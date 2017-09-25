850 английских слов, изучив которые, вы сможете свободно общаться на этом языке
25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-23 19:23
850 английских слов, изучив которые, вы сможете свободно общаться на этом языке
Basic English (английский язык) уже стоит любить хотя бы за то, что для его изучения достаточно выучить 850 слов.
850 английских слов, изучив которые, вы сможете свободно общаться на этом языке!, передает Rus.Media.
Basic English (английский язык) уже стоит любить хотя бы за то, что для его изучения достаточно выучить 850 слов.
Для большей простоты 850 слов разделены на основные группы:
1. Предметы и явления( 600 слов, из которых 400 – общих, а 200 – обозначения предметов);
2. действие или движение (100 слов);
3. выражение качества (150 слов, из них 100 общих и 50 с противоположным значением).