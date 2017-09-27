8 самых страшных маньяков на все времена
2017-09-27 17:10
8 самых страшных маньяков на все времена
Специально для Вас вы решили собрать подборку самых страшных и ужасных убийц всех времен и народов.
8 место Джон Уэйн Гейси
Этот убийца за шесть лет лишил жизни 33 человек. Вечерами он ездил по барам, в которых искал подходящую молодую девушку, которую привозил домой, насиловал, пытал и убивал. Свои изящные «ритуалы» Гейси сопровождал чтением Библии.
7 место Джеффри Лайонел Дамер
Жесточайший убийца Америки за 13 лет убил 17 мужчин и подростков. Дамер накачивал своих жертв психотропными веществами, после чего насиловал и душил. После смерти тела он расчленял и употреблял в пищу. Некоторым жертвам еще при их жизни он просверливал дыры в черепе электродрелью.
6 место Теодор Роберт Банди
Этот изверг запомнился всем прежде всего своей идеальной внешностью. Однако за ней скрывалась жестокая сущность убийцы. Маньяк пробирался к своим жертвам в дом, убивал их и занимался сексом с мертвыми телами. Головы убитых он забирал с собой в качестве «сувениров».
5 место Гэри Риджуэй
В 90-х он задушил более семидесяти женщин. Практически все они при жизни были проститутками. За содеянное Риджуэй получил 48 пожизненных сроков заключения.
4 место Эйлин Кэрол Уорнес
Первая женщина-маньяк в США была проституткой. Всего за один год она убила семерых мужчин, на суде, заявив, что все они применяли против нее силу во время секса. В 2002 году была казнена смертельной инъекцией.
3 место Эд Гейн
Маньяк убил двух людей, однако весь мир оказался поражен его изяществом. Трупы своих жертв он подвешивал на крюки, используя их в качестве декора в своем доме. Кроме того, Эд Гейн раскапывал могилы молодых девушек, а из их кожи шил себе одежду, председателя развешивая по стенам. Судом был признан невменяемым, а последние свои дни провел в психушке.
2 место досталось Чикатило
Об этого зверя, наверное, знает каждый житель постсоветского пространства. Чикатило убил 53 человека, среди которых были и дети. Долгие годы он скрывался от правоохранителей, однако в результате спецоперации КГБ маньяк был арестован и предан суду. В 1994 году Андрей Чикатило был расстрелян.
1 место досталось Денису Райдеру
Этот маньяк лишал жизни своих жертв не сразу. Сначала он душил несчастных до того момента, пока они не теряли сознание, после этого приводил в чувство и снова повторял свои жестокие эксперименты. На суде признался, что страдания людей вызывали у него оргазм. Суд приговорил убийцу к 10 пожизненным срокам заключения.