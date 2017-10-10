8 продуктов, в которых больше всего фосфора
2017-10-09 18:14
8 продуктов, в которых больше всего фосфора
Мы редко слышим, что у человека может быть недостаток фосфора в организме. И действительно, такое бывает нечасто. Но все-таки есть группа людей, которая недополучает фосфор – это вегетарианцы, так как один из основных источников этого микроэлемента – мясо (например, в 100 граммах говядины содержится 188 мг фосфора)
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Не обращать внимания на дефицит фосфора нельзя так же, как на недостаток кальция. Ведь фосфор необходим для крепких костей и зубов, надлежащего функционирования клеток и обеспечения их энергией. А недостаток этого элемента может привести к снижению аппетита, анемии, мышечной боли, ослабленному иммунитету и т. Д.
Суточная норма фосфора – 1 000 мг.
– Этот микроэлемент способствует росту и восстановлению организма, влияет на жировой и углеводный обмен, необходим для нормального роста костей и зубов, а также для синтеза РНК (рибонуклеиновой кислоты) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).
Продукты, богатые фосфором (молоко, рыба, яичный желток.
Как правило, проблемы в усвоении фосфора связаны с недостатком витамина D. Также дефицит этого микроэлемента может наблюдаться у вегетарианцев или у людей, в чьем рационе мало белка.
1. Зерна
Ячмень, пшеница и овес имеют высокий уровень фосфора. Но наибольшее содержание фосфора сосредоточено в кукурузе. Согласно исследованиям министерства сельского хозяйства США, в стакане кукурузной муки содержится 860 мг фосфора. Добавлять различные виды зерновых культур в рацион нужно еще и потому, что они очень богаты клетчаткой.
2. Сыры
Вся молочная продукция отличается повышенным количеством фосфора и кальция в своем химическом составе. Но больше всего хотелось бы выделить сыры. Много фосфора содержит пармезан (213 мг на 28 граммов), козий сыр (200 мг на 28 граммов) и моцарелла (около 180 мг в 28 граммов). Все эти виды сыров относятся к нежирным сортам, а значит, их смело можно добавлять в салаты и другие любимые блюда.
3. Арахисовое масло
Если не можете отказать себе в сладком на завтрак, ешьте тосты с арахисовым маслом – и вкусно, и полезно. Кроме фосфора, масло содержит немало белка. Диетологи рекомендуют есть органическое арахисовое масло без различных подсластителей (куда уж еще слаще) и вредных добавок.
4. Брокколи
По невероятной полезности брокколи может посоревноваться разве что с авокадо. Брокколи содержит фосфор (66 мг на 100 граммов), калий, кальций, магний, железо, цинк, различные группы витаминов, а также совсем мало калорий – 34 ккал на 100 граммов. Некоторые диетологи советуют есть этот овощ в сыром виде, так как наибольшая концентрация важных веществ сохраняется именно в таком состоянии.
5. Семена
Семена Чиа, тыквенные, подсолнечные и кунжутные семечки содержат в себе очень много фосфора. Например, в 100 граммах тыквенных семечек ссылка – 1 233 мг фосфора! А в 28 граммах семян Чиа – 24% суточной нормы. Чиа также содержат огромное количество жирных кислот омега-3 (в два раза больше, чем лосось), много клетчатки, кальция, железа (в шесть раз больше, чем шпинат) и антиоксидантов. Уже только поэтому новомодные семена должны занимать заслуженное место в ваших полосе.
6. Устрицы
Этот деликатес полюбился многим. И не просто так: за необычным вкусом кроется много белка, витамина А, С и D, йода, цинка, который так необходим для здоровой кожи), фосфора (426 мг на 100 граммов), жирных кислот омега-3 и т. Д. моллюски помогут предотвратить нервные расстройства и улучшить репродуктивную функцию у мужчин.
7. Бобовые
Сюда можно отнести красную и белую фасоль, чечевицу и соевые бобы. Последние особенно богаты фосфором – 180 мг на 100 граммов продукта. В 200 граммах приготовленной белой фасоли содержится 30% суточной нормы, а в красной чуть меньше – 28%.
8. Чеснок
Вряд ли найдется человек, который не знает о полезных свойствах чеснока. Но большинству известно только, что этот овощ укрепляет иммунную систему и обладает антибактериальными свойствами. А ведь в маленьких зубчиках таится много полезного: они способны снизить уровень «плохого» холестерина и повышенное давление, предотвратить рак, инфаркт и инсульт. Кроме того, чеснок содержит железо, фосфор (153 мг на 100 граммов), цинк и много витамина С.