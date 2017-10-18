8 продуктов, которые замедляют процесс старения

despravda | 18.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-17 22:06

8 продуктов, которые замедляют процесс старения
Полезные продукты.

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1. грецкие орехи.

Грецкие орехи улучшают работу кровеносных сосудов, защищают от заболеваний сердца и развития диабета. Дело в том, что они содержат большое количество антиоксидантных полифенолов, – соединений, взаимодействующих с вредными свободными радикалами. В грецких орехах много белка, витаминов и минералов, передает Rus.Media.

2. брокколи.

Брокколи считают лучшим источником сульфорафана – вещества, которое характеризуется противораковыми и антибактериальными свойствами. Плод защищает иммунную систему от типичных факторов старения, таких как сердечно-сосудистые заболевания, дегенеративное заболевание суставов и диабет.

3. корица.

Корица способствует синтезу коллагена в коже, тем самым омолаживая клетки и активируя гормон роста. Содержит антиоксиданты пряность уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. темный шоколад.

Главный ингредиент темного шоколада – какао – содержит эпикатехин, характеризуется антиоксидантными свойствами.

Всеми любимая сладость регулирует кровяное давление, работу сердца и также предотвращает возрастное слабоумие.

5. красная капуста.

Красная капуста содержит антоцианы – вещества, которые защищают от рака. Она также улучшает работу сердца и головного мозга, стабилизирует состояние коллагена и тканей кожи в целом, поэтому плод считают главными источниками молодости.

6. чеснок и лук.

Помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снижают риск развития слабоумия, а также болезни альцгеймера. Они также богаты антиоксидантами.

7. петрушка.

Употребление петрушки способствует очищению крови и выработке глутатиона – вещества, которого называют “Ферзем Антиоксидантной Защиты”.

8. лимон.

Лимонный сок богат витамином с и антиоксидантами. Он способствует очищению крови от токсинов.

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