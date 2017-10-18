8 продуктов, которые замедляют процесс старения
2017-10-17 22:06
8 продуктов, которые замедляют процесс старения
Полезные продукты.
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1. грецкие орехи.
Грецкие орехи улучшают работу кровеносных сосудов, защищают от заболеваний сердца и развития диабета. Дело в том, что они содержат большое количество антиоксидантных полифенолов, – соединений, взаимодействующих с вредными свободными радикалами. В грецких орехах много белка, витаминов и минералов, передает Rus.Media.
2. брокколи.
Брокколи считают лучшим источником сульфорафана – вещества, которое характеризуется противораковыми и антибактериальными свойствами. Плод защищает иммунную систему от типичных факторов старения, таких как сердечно-сосудистые заболевания, дегенеративное заболевание суставов и диабет.
3. корица.
Корица способствует синтезу коллагена в коже, тем самым омолаживая клетки и активируя гормон роста. Содержит антиоксиданты пряность уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. темный шоколад.
Главный ингредиент темного шоколада – какао – содержит эпикатехин, характеризуется антиоксидантными свойствами.
Всеми любимая сладость регулирует кровяное давление, работу сердца и также предотвращает возрастное слабоумие.
5. красная капуста.
Красная капуста содержит антоцианы – вещества, которые защищают от рака. Она также улучшает работу сердца и головного мозга, стабилизирует состояние коллагена и тканей кожи в целом, поэтому плод считают главными источниками молодости.
6. чеснок и лук.
Помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и снижают риск развития слабоумия, а также болезни альцгеймера. Они также богаты антиоксидантами.
7. петрушка.
Употребление петрушки способствует очищению крови и выработке глутатиона – вещества, которого называют “Ферзем Антиоксидантной Защиты”.
8. лимон.
Лимонный сок богат витамином с и антиоксидантами. Он способствует очищению крови от токсинов.