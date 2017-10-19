8 причин того, почему человек не становится богатым
2017-10-18 22:11
8 причин того, почему человек не становится богатым
У каждого из нас есть свой кармический коридор.
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Статья психолога, философа Дмитрия Маковея о причинах по которым люди не становятся богатыми, передает Rus.Media.
1. Кармические замки.
У каждого из нас есть свой кармический коридор. Все люди рождаются в разных условиях и с разными возможностями. Если взять гороскоп человека, то можно увидеть, какие сферы жизни человека открыты, а какие нет, какие планеты будут благоприятно влиять, а какие наоборот нести опасность. Несмотря на то, что кармический коридор незрим, в то же время он имеет прочное основание, стены и потолок. Он показывает наивысшую степень эволюционного развития души в данном воплощении и дно жизни, точку падения, если человек пойдет путем деградации.
Рассматривая кармические обстоятельства, можно сказать, что человеку в течение жизни дается 2-3 ситуации для анализа. В который они будут сфере – неизвестно, но если они цепляют финансовые моменты, то их нужно решать, выходя за пределы коридора, потому что внутри него ты будешь крутиться как белка в колесе, совершать множество действий при минимуме эффекта.
Как ты думаешь, в каком случае скорость не имеет значения? Наверное, только тогда, когда ты двигаешься по кругу. Ты просто за меньший промежуток времени делаешь то, что раньше делал долго, приходишь к началу, которое является концом, ну что от этого толку? Повторение одних и тех же действий с надеждой на другой результат называется безумием. Если ты работаешь уже не один год, а финансовое состояние не меняется или изменилось не в лучшую сторону, здесь стоит задуматься, почему так происходит?
Сфера финансов – это социальная сфера, но если в ней проблема, надо искать пути решения в другом месте. Сейчас существует множество различных техник влияния на будущее, благодаря чему человек может повысить уровень своего дохода, но все это обычно приводит к нехватке тебя в других сферах.
В результате ты можешь перекачать всю жизненную энергию со здоровья и отношений, и быть самым богатым человеком на кладбище. Как тебе такая перспектива? Если не нравится, то делай более мудро и доверяй знакам жизни. Только оно знает, где и с кем тебе нужно быть, чтобы вывести с тупиковой дороги к максимальной реализации.
Для вечности самое главное, чтобы душа оставалась цветущей. Если с ней все в порядке, ты можешь иметь здоровое тело, финансовую независимость и социальный статус. Однако если у тебя появились деньги и ты пустился во все тяжкие, то жизнь сначала заберет достаток, а если не успокоишься, то и здоровье, и это лишь для того, чтобы сохранить душу, так как она является приоритетной ко всему существующему.
2. Неправильный выбор спутника жизни.
Отношения – одна из главных составляющих в жизни человека. Я не возражаю: если человек один, он может быть более счастливым, чем если он будет со своей второй половинкой. Даже могу сказать больше, большинство известных и успешных людей были холостыми. Почему так происходит? Если два человека нашли друг друга, образовался замкнутый круг. Они живут друг для друга, и внешние обстоятельства их касаются косвенным образом. Если человек сам, замкнутого круга нет, он взаимодействует с миром, со всем Мирозданием и непостижимостью того, что там существует.
Но так как мы живем в социуме, то именно семья здесь считается ячейкой общества. И от того, как построены взаимоотношения, зависит, счастлив человек или нет. Даже скажу больше, человек сможет реализоваться и трансформироваться в личность или нет. Ты никогда до конца не будешь знать, какой симбиоз выйдет от твоего союза, но есть определенные законы, которые понятны и на бытовом уровне: если в лодке два человека и каждый гребет в свою сторону, то лодка будет оставаться на месте. Также если ты не знаешь, что надо грести, то ситуация тоже не изменится.
Во главе взаимоотношения будут рассмотрены факторы, которые нужно учитывать при выборе половинки, а пока перейдем дальше.
3. Жадность.
Жадность является одним из семи грехов, которые губят душу. Так как фильтр, через который смотрит человек, основанный лишь на собственной выгоде, то для жадного нет славного и позорного, делового и недельного, правильного и аморального, доброго и злого – есть только выгодное и нет. В результате у него ослабевает разум, потом пропадает стыд, что вызывает упадок добродетели и разрушение благополучия, и в результате бедность и смерть “на куче хлама”.
Если считаешь, что был бы более щедрым и счастливым, если бы у тебя чуть больше денег, то ты ставишь телегу впереди лошади. Сначала ты должен доказать судьбе, что является достойной личностью, и тогда она даст процветание, потому что в противном случае деньги просто обнажат твои недостатки. Стремление к тотальной экономии – не признак мудрости, а индикатор того, что ты чувствуешь дисбаланс доходов и расходов и подходишь к его разрешению с неверной стороны. Умный человек знает, что не оскудеет рука дающего, и потому готов платить за вещи и информацию, а также одаривать тех людей, которые попадаются на его пути. Жадность в финансовой сфере автоматически приводит к скудости эмоций и в личной сфере. Человек становится жадным на помощь, улыбки, комплименты, тем самым высушивая свое внутреннее состояние.
4. Отсутствие “Золотой середины”
У современного человека очень часто происходит разбалансировка целостности, так как он постоянно бросается из одной крайности в другую. Существует две категории людей: первая – во все верит, вторая не верит ни во что. Чтобы дерево выросло, оно должно своими корнями уйти глубоко в землю. Однако оно не должно быть постоянно акцентировано на свои корни, иначе никакого процесса не произойдет.
Чтобы человек стал социально свободным и богатым, у него должен быть сильный разум, который будет различать истинное зерно от ложного. Современный человек желает стать богатым за максимально короткие сроки при минимуме усилий. Сегодня посадить “репку”, а завтра ее огромных размеров выкопать, да еще и пригласить комитет книги рекордов Гиннесса, чтобы они не забыли вписать все это в историю. На самом деле в историю попасть сложно, но “вляпаться” в нее легко.
Так вот: любители легкой наживы очень часто притягивают к себе самые разнообразные ситуации. Они выросли, но по-прежнему верят в сказки, которые им рассказывают мошенники в средствах массовой информации. Они как пылесосом засасывают в себя всю информационную грязь, которая впоследствии оседает как сажа на их внутреннем зеркале. Конечно же, в таких условиях разум не может быть сильным, и он как раскачивается маятник то в одну сторону, то в другую. Они берутся за дело, но как только сталкиваются с трудностями, хватаются за другую. Через некоторое время толпа кричит, что так уже никто не работает и солидных денег дело явно не принесет. В итоге они бросают второе дело и находят третье, которое отвечает самым последним инновационным технологиям. И так продолжается до бесконечности, пока они не останутся у разбитого корыта.
Необходимо понять, что есть вещи, которые невозможно даже при всем желании перевести в категорию фаст-фуда. Если к этому тянется твоя душа, то, несмотря на материальность современного мира, в платформу нужно закладывать духовные принципы. Эти ростки видны не сразу, однако именно они принесут благосостояние и свободу в твою жизнь.
Вторая категория – люди, которые ни во что не верят. Они выбрали модель поведения жертвы и забыли, что единственные “постоянные” жизнь – это “переменные”. Они закрыли себя в своем же собственном мирке, даже не пытаясь ничего изменить. Поэтому они ходят на работу, получают свои крохи и жалуются, жалуются, жалуются. Мир всегда полон возможностей, но они будут существовать для всех, кроме них. Может, в глубине души они хотели бы что-то изменить, но страх разочарования намного сильнее радости победы. Это очень сильно напоминает одну общеизвестную притчу.
Собака и гвоздь.
Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же скулит собака.
На следующий день он снова шел мимо этого дома. Он увидел старую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и выдает тот же жалобный звук. Озадаченный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у престарелой пары. На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на своем месте жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать.
– Простите, госпожа, – обратился он к старушке, – что случилось с вашей собакой?
– С ней? – переспросила она. – Она лежит на гвозде.
Смущенный ее ответом человек спросил:
– Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?
Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом:
– Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места.
Так вот: эти люди всегда будут скулить и жаловаться, но находиться на одном месте. Они закрыли сами себя в своем маленьком мире, стали догматическими и стереотипными. С каждым днем их внутренние законы превращают жизнь в тюрьме, превращая их существование в набор шаблонных норм и действий.
5. Неправильное мышление.
Жизнь тяжела и несправедлива. Все хорошие места уже куплены. В этой стране невозможно пробиться. Кругом дискриминация, коррупция, хамство, подставы, криминал – нормальному человеку, нет дороги к успеху. Со всем этим согласится каждый потенциальный неудачник, чтобы оправдать свое бездействие. Все внимание человека направлено на отыскание серых тонов, чтобы лишний раз погрустить. Менталитет жертвы. Тут, увы, ничем нельзя помочь, если все видеть в градациях серого. Выше мыслей не прыгнешь, а если такая мантра проговаривается годами, то именно этим ты делаешь свой слой реальности безвкусным и мрачным.
Картинка стала четкой и упругой. Низкочастотная базовая энергетика прописалась на всех областях подсознания и выстраивает на внешнем плане один негативный опыт за другим. В результате увольняют с 5-й работы подряд, на рынке подсовывают испорченные товары, спотыкаешься на ровном месте и постоянно нарываешься на уличных хулиганов. Извините, но именно это только твоя реальность и именно ты ее сформировал своими мыслями.
Существуют несколько основных психотипов, которые никогда не достигнут успеха в жизни:
“Нулевой”.
Каждый из нас зарабатывает разную сумму денег за месяц. Но у этой категории люди в конце месяца имеют на балансе ноль. Сколько бы они не заработали, в конце месяца они все потратят. При этом они искренне верят, что все их покупки действительно необходимы, и если бы они получали хотя бы немного больше, то обязательно откладывали бы на свое собственное дело. А так они живут от зарплаты до зарплаты, мысленно визуализируя и раскладывая по полочкам те деньги, которых еще нет.
“Минусовый”.
Здесь люди тратят большее количество денег, чем могут себе позволить. Кредитные карты и улыбчивые сотрудники банков с радостью помогут им оказаться в долговой яме. Потребительский кредит – это основная “фишка”. О них говорят “в долгах как в шелках”. Ведь человек, не желающий стать успешным, не хочет понять разницу между полезным кредитом, взятым на развитие собственного бизнеса, и губительной ссудой на покупку машины или квартиры. Эти люди часто любят “вампирить” своим бедственным положением, ходят в гости с пустыми руками или вихникивая у родственников разного рода подачки.
“Плюсовой идиот”.
В этой категории люди могут жить скромнее своего достатка, откладывая определенные суммы. Но основная проблема в том, что их негативные мнения, поэтому они всегда оставляют деньги на “черный день”. Тем самым привлекая к себе эксклюзивные бедствия и катастрофы.
Выход, конечно, есть. Оптимизм и желание начать жить другой жизнью закроют двери бед, и постепенно переформируют сформированы убеждения в что-то светлое.
6. Финансовая неграмотность.
Любой профессионал в первую очередь имеет не только информацию, но и знание того, что надо делать. Все из нас знают 7 нот, но сколько гениальных произведений ты создал? У всех из нас появляются деньги, но у кого-то они уходят в неизвестном направлении, а у кого-то приумножаются. Я уже говорил, что деньги – это энергия, и тем, насколько ты с ней ладишь, определяется твоя успешность.
Одним из основных критериев, почему одни люди финансово независимые, а вторые влачат убогое существование, понимание активов и пассивов. Актив – это та часть денежных средств, которые при вложении аккумулируются и дают надбавку к первоначальной суммы. Пассив – деньги, которые уходят и не возвращаются. В наш век сверхпотребления люди просто помешаны на пассивах, на всей этой мишуре, которая рекламируется и создает иллюзию, что благодаря этим вещам они обязательно станут счастливыми. Поэтому человек, даже не задумываясь, покупает один ненужный товар за другим. Мало того, что на это идут деньги, да к тому же барахло окупает все жизненное пространство. В результате получается: не вещи служат человеку, а человек вещам.
Обычно у таких людей нет целей, а отсутствие вектора приводит к топтанию на месте. Одно хочу сменяется другим, а отложить хотя бы 10% на то, чтобы осуществить свою мечту, так же нереально, как и пожертвовать 10%. А это как раз и является двумя основными рычагами для выхода из пределов бедности.
Первый пункт создает эффект плотины: задерживая небольшое количество средств, тем самым обучая человека, жить скромнее своего достатка и в конечном итоге накопить определенную сумму для вложения в собственное дело.
Второй пункт гармонизирует ситуацию во внешнем мире, подтягивая в жизненный опыт человека счастливые предложения и связи, выводя человека к свободе и независимости.
Можно работать очень много, а можно работать мудро. Существует две основные истины: копейка рубль бережет и не оскудеет рука дающего. Но они находятся за гранью понимания среднестатистического человека. Поэтому он все так же похож на белку в колесе – много ненужных движений и минимум результата, оставаясь, несмотря на титанические усилия по сути на одном месте.
7. Занятие не своим делом.
У каждого из нас есть склонности к тем или иным сферам жизни. Они у нас существуют и наша задача раскрыть их и следовать этим путем. Понятно, что нам всегда нравится заниматься теми вещами, которые у нас хорошо получаются и не лезть в сферы, там, где мы непрофессиональные.
Однако в этом мире мы часто идем на поводу незримой иллюзии, что наше истинное призвание никому не нужно и денег не принесет. Все это приводит к тому, что человек заходит в тупик эволюции и останавливается, не видя дальнейших ходов.
Шрули Блотник, американский журналист и автор нескольких книг, провел интересное исследование: 1500 человек в результате опроса были разделены на две категории. В первую категорию попали люди, которые стремились в первую очередь разбогатеть, а во вторую – реализовать свои мечты. В погоне за деньгами оказалось 1245 человек, что составило 83% всех участников эксперимента.
Во вторую категорию записались те, кто в первую очередь хотел следовать “зову души” и работать над тем, что доставляло им большое удовольствие. Они верили, что если будут преданы своей мечте, то в результате этого разбогатеют.
Через 20 лет результаты потрясли Блотника и общественность:
Из 1500 участвовавших в эксперименте, 101 человек стали миллионерами.
Но только 1 разбогатевший человек был из первой группы, члены которой в первую очередь были мотивированы деньгами.
Другие 100 миллионеров стали богатыми, занимаясь любимой работой. Для 100 человек деньги были вторичны, но в результате именно они стали миллионерами.
8. Ему это не нужно
Самый богатый человек не тот, кто все имеет, а тот, кто меньше всего нуждается. Одной из основных проблем современного мира является вещизм. Человек собирает статуэтки, рамочки, фигурки, даже не задумываясь, что за каждую вещь ему приходится платить не только деньгами, но и временем на ее обслуживание.