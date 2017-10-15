8 правил женской гигиены
Правильно ухаживать за собой — это как? Что означает “соблюдать правила интимной гигиены” и “заботиться о профилактике женских заболеваний”? Что нужно знать каждой женщине о интимной гигиене?
Как известно, для женщины особенно важна интимная гигиена, которая влияет не только на физическое здоровье, но и на психологическое состояние. Вот восемь основных правил ухода для женщины, которые подает likar.info.
1. Душ и рН-баланс влагалища
Помните, что душ может повлиять на рН-баланс влагалища, снижая кислотность, что способствует образованию благоприятной среды для размножения микробов. Если от влагалища выходит еприємний запах, обратитесь к врачу. Душ только устранит запах, но не причины, которые его вызывают. Будьте внимательны при выборе гигиенических средств ухода за интимной зоной, ведь они могут повлиять на здоровый баланс рН.
К слову, 20% женщин избегают секса из-за неприятный запах из влагалища.
2. Правильное питание
Сбалансированное питание и употребление достаточного количества жидкости является ключевыми факторами для репродуктивного и вагинального здоровья. А некоторые продукты питания могут быть эффективными в лечении вагинальных проблем со здоровьем. Например, клюквенный сок и йогурт потенциально могут помочь предотвратить грибковые инфекции и помочь в их лечении.
3. Безопасный секс
Использование презерватива во время полового акта помогает защититься от таких заболеваний, как ВИЧ, генитальный герпес, сифилис, гонорея, остроконечные кондиломы и хламидиоз. Некоторые из этих заболеваний являются неизлечимыми, а вирус папилломы человека, который проявляется в виде бородавок, может вызвать рак. Вы также должны менять презерватив при переходе с анального секса на вагинальный с целью предотвращения интродукции вредных бактерий во влагалище.
4. Регулярное посещение гинеколога
Прохождение регулярных гинекологических обследований и тестов на дисбактериоз имеет решающее значение в поддержании здоровья влагалища. Каждая женщина должна пройти первый тест уже в возрасте 21 года или в течение трех лет после начала половой жизни.
5. Избегайте вагинальных инфекций
Следует знать, что есть 3 типа вагинальных инфекций:
– Дрожжевые инфекции (вызваны несколькими типами грибков).
– Бактериальный вагиноз (обусловленный дисбактериозом во влагалище).
– Трихомониаз (передается половым путем).
6. Не экономьте на смазке
Смазка является важной составной частью полового акта. Вагинальная смазка образуется естественным путем во время возбуждения. Но у некоторых женщин она не образуется в нужном количестве. В таком случае, необходимо использовать искусственный лубрикатор, чтобы уменьшить трения и раздражение и повысить степень удовлетворения. Вазелин использовать не стоит, поскольку он может повредить латекс в презервативе и привести к его повреждению. А это может привести к инфекции.
7. Тщательно подбирайте нижнее белье
Влагалище всегда должна оставаться чистой и сухой — и то, что вы носите, может на это повлиять. Есть некоторые типы синтетических тканей, которые не рекомендуется носить близко к половым органам, поскольку они могут повысить уровень влажности во влагалище, что может привести к дисбактериозу. Старайтесь не носить одежду, которая облегает.
8. Помните, что гигиена – это залог женского здоровья
Соблюдайте элементарные меры гигиены. Например, после дефекации нужно протираться спереди назад, чтобы избежать бактериального загрязнения влагалища и снизить риск инфекции мочевого пузыря. Меняйте прокладки и тампоны регулярно во время менструации. В период между менструациями не используйте ежедневные прокладки для поглощения нормального выделения из влагалища-они будут удерживать влагу и тепло в области влагалища, что может привести к инфекции.