8 ошибок в уходе за зубами, которые делает каждый из нас
2017-10-14 17:48
8 ошибок в уходе за зубами, которые делает каждый из нас
Мы сомневаемся, что кто-то из вас не чистит зубы по утрам, но этого, на самом деле, совсем не достаточно.
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Придерживайтесь этих правил, чтобы сохранить здоровье и красоту зубов на долгие годы, передает Rus.Media.
8. Слишком сильно давим на зубную щетку во время чистки
Не нужно слишком сильно давить на щетку в надежде сделать более эффективную чистку. Под давлением щетинки изгибаются и плохо удаляют налет.
7. Не обращаем внимания на питание
Для здоровья зубов необходимо употреблять продукты, содержащие кальций и фосфор: рыбу, бобовые, злаки, орехи, чечевицу и молоко.
6. Не используем дополнительные средства по уходу за зубами
Кроме зубной щетки также необходимо пользоваться зубной нитью, ополаскивателем для полости. Не лишним будет приобретение ирригатора — душа для зубов и десен, которым можно пользоваться каждый день после чистки зубной щеткой.
5. Не ухаживаем за деснами
Для укрепления десен и улучшения кровоснабжения массируйте их щеткой или легкими круговыми движениями пальца. Ешьте твердую пищу, тщательно пережевывая ее.
4. Не удаляем зубной камень
Удалить зубной камень может только стоматолог. Делайте профессиональную чистку как минимум раз в год. В противном случае, это может привести к пародонтиту и дальнейшей потери зубов.
3. Считаем, что носить брекеты уже поздно
Многие думают, что выравнивать зубы нужно в подростковом возрасте, а если время упущено, то носить брекеты поздно. Но это не так. Для тех, кого смущает внешний вид с «скобками», существуют невидимые (лингвальные) брекеты, которые устанавливаются с внутренней стороны зубов.
2. Привыкаем жевать на одной стороне
Если у вас есть «любимая» сторона, постарайтесь научиться жевать равномерно на обе стороны. Не забывайте кушать твердую пищу, например овощи и фрукты, — это укрепляет зубы.
1. Не учим детей правильному уходу за зубами
Некоторые родители думают, что нет смысла так уж тщательно ухаживать за молочными зубами, ведь они временные. Но учить ребенка этому нужно с самого детства — зубы выпадут, а привычка останется. Чистить зубы нужно не меньше 3 минут, движениями вверх-вниз.