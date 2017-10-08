8 октября – День юриста Украины
2017-10-08 09:03
8 октября – День юриста Украины
Это праздник, который объединяет юристов разных сфер деятельности, стоящих на защите прав и свобод украинцев.
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День юриста появился в календаре Украины по Указу Президента №1022/97 от 16.09.1997 г. Это праздник, который объединяет юристов разных сфер деятельности, стоящих на защите прав и свобод украинцев.
Профессиональный праздник людей, вся жизнь которых подчинена лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право», отмечается ежегодно 8 октября, передает Rus.Media.
Для украинского общества профессия юриста очень важна, ведь именно сейчас, когда происходит процесс развития правового государства в Украине, прежде всего на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права, усовершенствования украинского законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения и повышения правосознания и правовой культуры украинцев.
С государством все в порядке, — считают юристы, — если его основной Закон, Конституция, не ограничивает права и свободы граждан, а, напротив, увеличивает зону этих свобод. В Украине, государстве с умело написанной конституцией и не очень умело выполняемыми законами специальность юриста занимает лидирующие позиции.