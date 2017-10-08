8 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы
2017-10-08 08:58
8 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы
В Украине установлен профессиональный праздник — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы.
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Указом Президента от 5 октября 2004 года (№1178/2004) в Украине установлен профессиональный праздник — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор охватывает все сферы жизнедеятельности человека: условия проживания, труда, питания, отдыха, воспитания и обучения детей и подростков. Поэтому санитарно-эпидемиологическая служба занимает ключевую позицию в системе здравоохранения страны, передает Rus.Media.