8-летний мальчик застукал маму с любовником…но он согласился хранить молчание только при одном условии.
2017-10-03 18:58
8-летний мальчик застукал маму с любовником…но он согласился хранить молчание только при одном условии.
Мудрая притча на современный лад о том, как малыш оказался умнее своих взрослых родителей,
Мудрая притча на современный лад о том, как малыш оказался умнее своих взрослых родителей, передает Rus.Media.
Ребенок двадцать первого века рождается мудрым.
Восьмилетний мальчик застает свою мать с любовником. Он решает сохранить молчание в обмен на определенную услугу.
К женщине все чаще стал приходить незнакомец и исчезать вместе с ней в спальне. Ребенок решил выяснить что там происходит. Однажды он спрятался в шкафу. По классике жанра отец в тот день вернулся с работы раньше. Растерянной женщине пришлось спрятать ухажера там же.
Мальчик сразу же воспользовался возможностью пообщаться с наглецом, который посмел отнимать время его мамы.
— Здесь Темно, — сказал он.
— Тебе нечего бояться, — ответил мужчина.
Малыш предложил купить у него старый мяч. Незнакомец вежливо отказался, но ребенок не сдавался:
— Мой папа на кухне.
— Сколько ты хочешь за мяч? — смирился со своей судьбой мужчина потянулся за кошельком.
— 250 евро.
Выбора не оставалось, пришлось заплатить за молчание.
По невероятному велению судьбы через несколько недель ситуация повторилась.
— Темно здесь… А у меня есть кроссовки.
— Сколько? — спросил ушел в отставку любовник, понимая, к чему клонит невинный хитрец.
— 500 евро.
Позже отец собрался с сыном поиграть в футбол. На что последний сообщил ему, что играть нечем, так как все вещи он продал своему уже, стало быть, знакомому. Узнав, что ребенок заработал на кого-то, каким-то чудом продав использованную обувь и мяч 750 евро, отец очень расстроился:
— Нельзя так поступать с другом. Очевидно, что ты обманул его. Тебе не мешало бы исповедоваться.
Сын с отцом отправляется в церковь. Как только его замыкают один на один со священником в исповедальне, он узнает его.
— Здесь Темно, — не растерявшись произносит ребенок уже в новой обстановке.
— Проклятие! — не сдерживается священник.
Таким образом 8-летний ребенок оказался мудрее духовного лица. Слова — серебро, молчание — золото, хотя в данном случае рассчитывалось на евро.
Современные дети необыкновенно сообразительны, и зря некоторые родители их недооценивают. Они могут видеть и понимать больше, чем взрослые. Просто потому, что им это дано и они еще ничем не испорчены. Стоит поучиться у них проникновенной безопасности, подкрепленной уверенностью в себе и завтрашнем дне.