8 истин о клиторе, которые неизвестны даже женщинам..
2017-08-23 18:54
8 истин о клиторе, которые неизвестны даже женщинам..
Мы откроем завесу тайны!
Мы слишком мало знаем о своем теле! Подумать только, до 1998 года даже в учебниках не было адекватной информации о небольшой, но очень важный для женщин орган, передает Rus.Media.
Все дело в том, что наука долго относилась к строению женского тела пренебрежительно. Ученые обнаруживали и тут же «теряли» клитор начиная со II века нашей эры вплоть до последнего столетия.
Женское тело абсолютное! Женщина способна выносить и родить ребенка, и все в ее организме гармонично и взаимосвязано. Сегодня мы хотим подробнее рассказать о орган, который был назван итальянским анатомом «любовью или сладостью Венеры». Не зря он так поэтически назвал эту часть тела!
Женский клитор
Главная функция клитора
Клитор — орган, который не выполняет репродуктивных функций. Его роль — приносить женщине удовольствие!
75 % женщин не могут испытать оргазм без стимуляции клитора, это главная эрогенная зона у большинства женщин.
Клитор равнозначен мужскому пенису
У женского клитора, как и у мужского пениса является головка. Вот только нервных окончаний в головке клитора в 2 раза больше, чем в головке члена — целых 8 тысяч. Этим можно объяснить особую чувствительность органа и то, что некоторые женщины благодаря правильной стимуляции достигают оргазма очень быстро.
Где находится клитор
Видимая часть клитора состоит из головки, уздечки и клиторального капюшона. Головка находится внизу лобка, между складками половых губ. Но это лишь маленькая часть всего органа!
3D-изображение клитора были впервые сделаны только в 2009 году и произвели фурор. Оказывается, у клитора есть ножки, которые огибают уретру и вагину. Во время полового акта наружная часть клитора не стимулируется, но пенис, который движется внутри влагалища, стимулирует клитор изнутри опосредованно.
Клитор больше, чем мы привыкли думать
Это поразительно! Раньше я не знала этого факта, думаю, для многих наших читательниц это тоже станет открытием.
Как я писала выше, клитор состоит из видимой части и части, расположенной внутри таза. Тело внутреннего клитора состоит из пещеристых тел, аналогичных пещеристых тел пениса, просто меньших по размеру.
Когда женщина возбуждается, пещеристые тела, расположенные внутри и окружают влагалище, набухают и наливаются кровью. Вот почему возникают такие теплые и приятные ощущения!
У клитора бывает эрекция
Приток крови к пещеристым телам и мягких тканей вызывает эрекцию клитора. Он может увеличиваться в несколько раз, у некоторых женщин — даже в 3 раза. Перед оргазмом клитор немного уменьшается, через 10 секунд после оргазма возвращается в свое обычное состояние.
Размер клитора бывает разным
Размер клитора зависит от генетики, а также от уровня половых гормонов. Если в организме женщины генетически заложена активная выработка тестостерона, клитор имеет больший размер. Именно поэтому так часто на УЗИ девочек путают с мальчиками: если в теле эмбриона наблюдается повышенная выработка тестостерона, клитор может быть большим.
Размер клитора не влияет на способность женщины возбуждаться! Здесь такая же история, как и с мужским пенисом. Как говорила одна моя знакомая: «Большой член — это всего лишь большой член, ни больше и ни меньше…»
Вагинальный оргазм связан с расположением клитора
Есть так называемое «правило большого пальца», которое вывела принцесса Мари Бонапарт. Если клитор расположен менее чем в 2,5 см от входа во влагалище, женщине легко удается испытывать вагинальный оргазм. Чем больше это расстояние, тем труднее женщине достичь вагинального оргазма.
Женщины могут достигать оргазма так же легко, как и мужчины!
С точки зрения физиологии, организм женщины устроен отлично и склонен к получению оргазма. То, что довести женщину до оргазма сложно — всего лишь миф, навязанный обществом, где до женского тела длительный период относились со стыдом.
Доктор Альфред Кинси провел исследования, в ходе которых выяснил: 45 % женщин, мастурбируя, могут получить оргазм в пределах трех минут. Точно как мужчины, занимающиеся тем же!
Почему же столько сложностей и вопросов в связи с женским оргазмом? Все дело в недостатке информации. Предлагаю прервать это порочный круг, вырваться из стереотипов, навязанных обществом и посмотреть фильм «Доктор Кинси» (2004). Очень познавательно!
Как выглядит клитор изнутри и снаружи, ты можешь узнать из этого короткого видеоролика. Анатомия человека увлекательная и малоизученная! Не устаю восхищаться тем, как хитро устроено наше тело…