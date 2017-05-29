75-летний мужчина погиб в огне
29 мая в 7:50 в Службу спасения «101» в Бахмачцком районе Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Бахмач, что в 10 км от районного центра. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову оперативно прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части. В то время в доме наблюдалось плотное задымление. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения в 08:05 пожар был локализован и в 08:45 – окончательно ликвидировали. Во время тушения возгорания в одной из комнат квартиры на кровати пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 75-летний хозяин дома. Вероятнее всего, причиной трагедии стала неосторожность погибшего при курении. Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым