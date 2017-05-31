72-летняя Валентина Пидвербна раздела свою дочь в самом центре Чернигова
Черниговцы снова стали свидетелями довольно странного поведения 72-летней Валентины Пидвербная. Свою семилетнюю дочь она раздела в самом центре города. Фото в редакцию прислала наша читательница, пожелавшая остаться анонимной. «Сначала она сняла с дочери куртку, потом штаны и колготы. Она стала раздевать ребенка прямо на остановке, но люди начали возмущаться этим явлением, поэтому Пидвербная отвела дочь за мясной киоск. Там раздела и повела без нижнего белья в направлении «АТБ». Там они остались стоять. Я вызвала полицию. Чем эта история закончилась мне неизвестно, ведь мне надо было идти по делам, поэтому ждать я не стала. Девочка была одета не по сезону, на вид она неухоженная. Вообще Пидвербная водила девочку по «Центральном рынке» уже две недели, причем одета маленькая была в зимний одежду, хотя на улице довольно сильная жара », – отмечает корреспондентка. Напомним, что это уже не первый случай, когда черниговцы возмущаются небрежным отношением Валентины Пидвербная к своему ребенку и его чудернадською поведением. Очевидно, на эту ситуацию должны отреагировать социальные службы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым