70-летняя австралийка сохранила фигуру, отказавшись от..

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 14:22

70-летняя австралийка сохранила фигуру, отказавшись от..
Кэролин Хартц 70 лет, но она обладает фигурой тридцатилетней женщины.

Кожа в отличном состоянии, да и в целом эта «бабушка» пышет здоровьем , передает Rus.Media.

По словам Кэролин, ей удалось сохранить фигуру благодаря нескольким простым правилам.

Самое главное – полное отсутствие сахара в рационе. Уже почти 30 лет Хартц не употребляет этот продукт.

Вот, что она рассказала в интервью одному известному журналу: «Я оптимист. Даже тогда, когда на мою долю выпадают серьезные испытания, я стараюсь оставаться позитивной. Я все время напоминаю себе, что стакан всегда наполовину полон».

В отличной форме позволяют женщине оставаться правильная диета и позитивный настрой.

Сегодня Кэролин на личном примере доказывает многим женщинам по всему миру, что возраст и шикарная фигура — это не взаимоисключающие понятия.

Сейчас женщина ведет свой блог, в котором делится со своими читателями рецептами блюд без сахара.

Кроме того, Хартц является владельцем бренда SweetLife, что занимается продажей здоровой пищи.

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