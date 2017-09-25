70-летняя австралийка сохранила фигуру, отказавшись от..
2017-09-25 14:22
70-летняя австралийка сохранила фигуру, отказавшись от..
Кэролин Хартц 70 лет, но она обладает фигурой тридцатилетней женщины.
Кожа в отличном состоянии, да и в целом эта «бабушка» пышет здоровьем , передает Rus.Media.
По словам Кэролин, ей удалось сохранить фигуру благодаря нескольким простым правилам.
Самое главное – полное отсутствие сахара в рационе. Уже почти 30 лет Хартц не употребляет этот продукт.
Вот, что она рассказала в интервью одному известному журналу: «Я оптимист. Даже тогда, когда на мою долю выпадают серьезные испытания, я стараюсь оставаться позитивной. Я все время напоминаю себе, что стакан всегда наполовину полон».
В отличной форме позволяют женщине оставаться правильная диета и позитивный настрой.
Сегодня Кэролин на личном примере доказывает многим женщинам по всему миру, что возраст и шикарная фигура — это не взаимоисключающие понятия.
Сейчас женщина ведет свой блог, в котором делится со своими читателями рецептами блюд без сахара.
Кроме того, Хартц является владельцем бренда SweetLife, что занимается продажей здоровой пищи.