7 вещей, которые приносят неудачу!
2017-10-09 12:10
7 вещей, которые приносят неудачу!
Не принимай эти подарки.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Великая провидица Ванга когда-то сказала: «Одним подаркам радуйся, других берегись», передает Rus.Media. Действительно, согласно народным приметам, существуют подарки с негативным окрасом, от которых лучше отказаться.
Мы предлагаем разобраться, какие предметы сулят неприятности и что нужно знать, чтобы защитить от несчастий и себя, и родных.
Что нельзя дарить:
Чем
Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы человек должен добывать себе сама. В вещах с острием накапливается слишком много негативной энергии. Если даритель уже очень сильно настаивает, попробуй у него купить этот предмет, пусть за чисто символическую плату.
Часы
Этот предмет отсчитывает время. Вроде ничего особенного, но часам свойственно останавливаться. Чтобы такой подарок не символизировал окончание счастливой жизни, лучше отдать за него дарителю несколько монет.
Кошелек
Принимая в подарок пустой кошелек, рискуешь потерять свою денежную удачу. Хоть копейка, но должна в нем быть! Лучше откупиться от такого подарка, чтобы по миру не пойти…
Носовой платок
В культурах многих народов существует традиция дарить на похоронах носовые платки. Этот предмет тесно связан со слезами и грустью. Да и бумажные салфетки куда практичнее…
Жемчуг
Такой подарок может привлечь беду, потери и болезни. Во многих странах он символизирует безутешные слезы вдов и сирот.
Зеркало
Зеркало — очень мистический предмет, чтобы с легкостью дарить и принимать его. Считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизнелюбие. Особенно стоит опасаться антикварных зеркал.
Перчатки
С перчатками связано много магических ритуалов, направленных на управление личностью. Поэтому такими вещами принято обмениваться (око за око, как говорится).
К народным приметам можно относиться по-разному: посмеяться, удивиться и даже возмутиться. Главное одно: если подарок подарен с чистым сердцем и открытой душой, то никакие мистические силы не смогут никому навредить!
Береги себя и близких!