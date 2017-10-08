7 типов фото, какие мужчины не “лайкают” – заметьте, милые дамы
2017-10-08 13:46
7 типов фото, какие мужчины не “лайкают” – заметьте, милые дамы
Многие девушки, выкладывая фото в социальные сети, имеют единственную цель – обратить на себя внимание мужчин.
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В ход идут любые ухищрения: подбор правильного ракурса, освещения, фона, образа, фотошоп. Стоит ли прилагать такие усилия? Ведь у мужчин свой взгляд на результаты этих стараний. Некоторые фотографии вызывают у них недоумение и отбивают желание делать первый шаг. Которым фото мужчины точно не поставят лайк?
Эротика. Провокационные снимки привлекут внимание только тех мужчин, которым не нужны длительные отношения. Стоит ли удивляться потом, что к вам отнеслись несерьезно и не разглядели «глубокий внутренний мир». Любые пошлые кадры оставьте для личного просмотра. И, конечно, не выкладывайте фото в эротическом костюме или с товарами из секс-шопа.
Алкоголь и сигареты. Фотографии с бокалом нужно выкладывать с большой осторожностью. Блеск ваших глаз и улыбку человек может принять за состояние алкогольного опьянения. Многие женщины ошибочно думают, что сигаретный дым создает вуаль, делает образ сексуальным и загадочным. Такой эффект может создать только профессиональный фотограф. На повседневных снимках мужчины видят только даму, которая курит и все.
Цветы, демонстрация дорогих подарков. Большое количество таких кадров смутит многих мужчин. Они сворачивают ваши фотографии, возможно, поставят лайк, но на свидание вряд ли пригласят. Сначала большие запросы отпугивают представителей сильного стфті, даже если их материальное положение позволяет дарить такие же подарки.
Домашняя обстановка. Еще один «фактор риска». Мужчины обратят внимание на красивые формы женского тела, но отметят они и фон. Избегайте типовой мебели в стиле «советский шик» и уберите из кадра все лишнее (тапочки, разбросанные вещи, немытая посуда). Если фотографуєтеся рядом с зеркалом, следите за тем, что в нем отражается.
Фотографии с открытым ртом.Снова неудачная попытка добавить сексуальности образу. По мнению мужчин, на большинстве таких фото женщины выглядят нелепо (особенно, если они в этот момент они красятся или едят). Оставьте такие кадры профессионалов.
Применение фильтров в фотошопе. Мужчины хорошо распознают отфотошопленные фотографии. Если девушка переусердствовала с применением фильтров, они обязательно акцентируют на этом внимание и просто высмеют ее.
Слишком много селфі. Все хорошо в меру – большое количество «дакфейсов» раздражает мужчин уже после просмотра нескольких однотипных снимков. С большой вероятностью обладательницу целого альбома селфі посчитают глупой и недалекой.