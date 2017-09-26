7 самых горячих сцен стриптиза в кино (фото)

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-26 12:46

7 самых горячих сцен стриптиза в кино (фото)
Деми Мур и Натали Портман без одежды.

Барбара Брыльска — «Фараон»

1965

За 10 лет до того, как встретиться с Ипполитом и Женей Лукашиним, красавица Барбара рассекала по съемочной площадке исторической драмы «Фараон» в белье и без него, передает Rus.Media.

Деми Мур — «Стриптиз»

1996

 

Перед съемками Деми месяц посещала класс стрип-пластики. И что бы вы думали? В итоге Мур получила антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса»!

Натали Портман — «Близость»

2004

 

А вот Натали Портман за роль стриптизерши получила свою первую номинацию на «Оскар».

Сальма Хайек — «От заката до рассвета»

1995

 

Известно, что танец Сальмы в культовом фильме Роберта Родригеса — чистая импровизация актрисы. Хайек не репетировала сцену с хореографом и просто двигалась, как ей нравилось. Правда, движения давались актрисе с трудом — она панически боится змей.

Элизабет Беркли — «Шоугерлз»

1995

 

На главную роль в эротической драме пробовалась Шарлиз Терон! А продюсеры настаивали на кандидатуре Дрю Бэрримор. В итоге роль досталась малоизвестной модели Лиз Беркли.

Джессика Бил — «Окись»

2008

 

Можете не верить, но вообще-то «Окись» — это рождественская драма… Кроме Марии, в фильме играют Эдди Редмэйн, Рэй Лиотта, Патрик Суэйзи и Лиза Кудроу.

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь»

1994

 

Для тех, кто не смотрел, уточняем: Джейми Ли Кертис танцует стриптиз для Арнольда Шварценеггера. И мы ему завидуем!

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