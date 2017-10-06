7 реальных людей, существование которых трудно поверить
2017-10-05 13:55
7 реальных людей, существование которых трудно поверить
В наше время по-настоящему удивить людей практически не возможно.
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Однако матушка-природа иногда выдает такие шедевры, что просто теряешь дар речи. Реальная девушка Дюймовочка и Мальчик с пальчик, человек, поедающий кирпичи, безрукий теннисист и другие странные персонажи… Как вам такое? Сегодня в нашем обзоре мы познакомим вас с 7 реальными людьми, в существование которых трудно поверить.
Американка Карвы Микель Руффинелли является счастливой обладательницей самых больших бедер в мире. Их обхват составляет 275 см (почти как две Кайли Миноуг). Невероятно! Женщина гордится своей фигурой. Единственная проблема — общественный транспорт. Карвы приходится покупать сразу два билетика.
30-летняя британская модель Келли Ли Дикей с детства обожала комиксы “Marvel” и мечтала быть похожей на одну из супергероинь – мутантку Грозу. С 20 лет девушка начала носить утягивающий корсет. И, о чудо! За 7 лет ее талия уменьшилась в объеме до 80 см до 40. Келли в восторге от таких метаморфоз, несмотря на то, что это представляет реальную угрозу ее здоровью.
Америкня Пола Карасона лечили калоїдним серебром от сильного дерматита. Побочным эффектом этого лечения стал агригоз (изменение пигмента кожи, который окрашивается в синевато-серый или серебристый цвет из-за отложения серебра в организме).
В Менди Селларс очень редкое врожденное заболевание – Синдром Протея. Ее кости и кожа ног непрерывно увеличиваются. Сейчас ее нога больше 90 см в окружности и весит 20 килограммов. При этом Мэнди радуется жизни и живет максимально возможной полной жизнью.
Необычная семья Рапунцелей. Мама и три ее дочери по фамилии Рассел являются обладательницами самых длинных волос в мире. Если сложить длину их хвостов, получится целых 4 метра. Это при том, что девушки продолжают расти вместе со своими косами.
Еще одна обладательница осиной талии. Немки Мишель Кебке понадобилось носить корсет целых три мучительных года, чтобы уменьшить талию до 40 см. Сейчас у 24-летней девушки есть вполне реальная цель – достичь 38 см. Вот только зачем?
У тайца Чиан Мэй есть одна удивительная способность – он совсем не чувствует боли и его кожа не боится высоких температур. Он может, например, спокойно погрузить руки в кипящее масло. Чиан зарабатывает на жизнь, продавая курицу гриль. Параллельно он также устраивает шоу, засовывая свои руки в горячие жидкости. Ужас!
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Shelyaa
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Shelyaa